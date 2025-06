Les Panthers à un succès du doublé

Les Florida Panthers se sont imposés 5-2 sur la glace des Edmonton Oilers samedi. Ils mènent désormais 3-2 en finale de la Coupe Stanley.

Les Panthers, déjà titrés l'an passé contre les Oilers, auront donc l'occasion de soulever le trophée mardi à domicile en cas de succès lors du 6e acte.

Contrairement au dernier match où ils menaient 3-0 et avaient fini par se faire remonter, les Américains n'ont pas galvaudé leur avance de deux buts après un tiers, des réussites signées Brad Marchand et Sam Bennett. Brad Marchand a d'ailleurs écrit l'histoire en devenant le premier joueur à inscrire cinq goals en finale avec deux équipes différentes. Il avait déjà réussi pareil exploit en 2011 avec Boston.

Il a ajouté le 3-0 dans le troisième tiers. ce qui lui fait six buts dans cette finale et dix au total durant ces play-off. Bennett caracole lui en tête du classement des buteurs des play-off avec 15 réussites en 22 matches. Au niveau des pointeurs, Connor McDavid (un but) et Leon Draisaitl (un assist) sont toujours largement devant avec 33 points.

Si les Panthers ne sont plus qu'à une marche du doublé, la Coupe Stanley semble s'éloigner pour les Oilers qui n'ont plus soulevé le trophée depuis 1990. Aucune équipe canadienne n'a d'ailleurs remporté la Coupe Stanley depuis les Canadiens de Montréal en 1993.

