Les Oilers battent Vancouver 3-2 dans l'acte VII

Pius Suter et Vancouver ne disputeront pas la finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Canucks ont été battus 3-2 à domicile par Edmonton lundi dans l'acte VII de leur demi-finale de Conférence.

Vancouver a été dominé dès les premiers instants de ce match décisif, ne cadrant que 2 tirs dans le premier tiers contre 13 pour les Oilers. Les Canucks n'ont d'ailleurs pas pu adresser le moindre tir cadré en direction de la cage d'Arturs Silovs (26 arrêts au total) durant une supériorité numérique de 4 minutes.

Cet avantage numérique s'est terminé après 14'' de jeu dans la deuxième période. Et 62'' plus tard, les Oilers ont enfin pu concrétiser leur domination grâce à une réussite du défenseur Cody Ceci. Zach Hyman a signé son 11e but dans ces play-off à la 26e, Ryan Nugent-Hopkins marquant le 3-0 à la 36e en 'power play'.

Les Canucks ont su réagir dans le troisième tiers, même s'ils n'ont au final réussi que 17 tirs cadrés (dont 1 pour Suter). Des buts de Conor Garland et de Filip Hronek leur ont même permis de revenir à une longueur à plus de 4' de la fin. Mais les Oilers ont su resserrer leur défense dans les derniers instants.

Edmonton défiera donc Dallas dès jeudi soir en finale de la Conférence Ouest, alors que les New York Rangers et Florida se frotteront en finale à l'Est à partir de mercredi. Pour Vancouver, privé de son meilleur buteur Brock Boeser (blessé) pour cet acte VII, le rêve de devenir la première franchise canadienne à gagner la Coupe Stanley depuis 1993 s'est en revanche envolé.

