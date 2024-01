Les Oilers à la fête, Josi aussi

Vainqueurs 3-0 de Chicago jeudi, les Edmonton Oilers sont devenus la cinquième équipe de l'histoire de la NHL à enchaîner 15 succès consécutifs.

Edmonton n'est ainsi plus qu'à deux longueurs du record des Pittsburgh Penguins version 1992/93 (17 victoires de rang). Seuls les Columbus Blue Jackets de 2016/17 (16 succès d'affilée) ont également fait mieux que les Oilers de Connor McDavid, qui ont égalé les New York Islanders (1981/82) et les Penguins (2012/13).

McDavid fut d'ailleurs l'homme du match jeudi face aux Blackhawks de Philipp Kurashev, lequel a terminé cette partie avec un bilan de -2. Le Canadien a ouvert la marque à la 22e en supériorité numérique avant de la clore à la 59e dans une cage vide. Il a en outre signé la passe décisive sur le 2-0 de Zach Hyman (47e).

Nashville renverse le Wild

La soirée fut également belle pour Roman Josi et les Predators, qui sont allés s'imposer 3-2 sur la glace de Minnesota pour mettre fin à une série de deux défaites. Nashville, qui défiera Edmonton samedi, a concédé l'ouverture du score à la 33e avant de renverser la vapeur en l'espace de 35 secondes à l'entame du troisième tiers-temps.

Auteur d'une passe décisive sur le 2-1 de Filip Forsberg (43e), Josi a marqué le 3-1 à la 53e. Le défenseur bernois, qui en est à 10 buts et 32 assists dans cet exercice 2023/24, a donc repris la main dans le duel l'opposant à Kevin Fiala (41 points) pour le titre de meilleur compteur suisse.

/ATS