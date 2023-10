Les New Jersey Devils en prétendants à la Stanley

La saison de NHL commence mardi avec dix Suisses engagés, dont quatre au sein des Devils. Et avec ses quatre mousquetaires helvétiques, la franchise de Newark a des ambitions.

Jamais un club de NHL n'avait accueilli autant de ressortissants au passeport à croix blanche. Avec quatre Alémaniques, les New Jersey Devils ont comme deuxième langue du vestiaire le 'Schwiizertütsch'. Mais le plus intéressant, c'est que les quatre hommes occupent des postes à responsabilités et que l'organisation fait partie des prétendants au titre suprême.

Capitaine de la franchise depuis la saison 2020-21, Nico Hischier sort d'un exercice 22-23 abouti. Auteur de 80 points en 81 matches, il a dépassé la barrière des 30 goals. A 24 ans, le Haut-Valaisan fait partie des meilleurs centres de la planète, surtout qu'il sait comment défendre.

A ses côtés, on retrouve Timo Meier. Acquis à la date limite des transactions fin février, l'Appenzellois de 27 ans a lui atteint le plateau des 40 buts. Et comme cadeau, l'ancien ailier des San Jose Sharks a signé un bail de huit ans pour 70,4 millions de dollars. Associé à Hischier par Patrick Fischer au Mondial en 2021 et 2022, Meier aura certainement la chance d'améliorer sa compatibilité avec son compatriote cette saison.

Siegenthaler s'affirme et s'affine

En défense, Jonas Siegenthaler est devenu une force brute. A 26 ans, le Zurichois aux racines thaïlandaises fait la paire avec Dougie Hamilton, l'un des meilleurs défenseurs offensifs du circuit. Excellent lorsqu'il s'agit d'éteindre les attaques adverses, Siegenthaler a su travailler ses qualités. Car s'il a commencé en National League à 16 ans avec Zurich, c'est parce qu'il possédait un corps d'adulte avec ses 190 centimètres et ses 99 kilos.

Mais Siegenthaler a bien compris qu'il devait évoluer pour se tailler une place au sommet. Voilà pourquoi il a choisi de perdre du poids. Il pèse désormais 92 kilos. 'Si cela m'aide dans mon jeu, je vais m'y tenir, explique-t-il. Je suis encore à la recherche de mon poids idéal.'

Devant le filet, on attend beaucoup d'Akira Schmid. Le Bernois de 23 ans a brillé l'année dernière en réalisant trois blanchissages en 27 matches. Surtout, il a été très bon en play-off avec 92,1% d'arrêts et deux clean sheets. Il sera en concurrence avec le Tchèque Vitek Vanecek.

Josi remis, 'JJ' en progression

Remis de sa commotion, Roman Josi repart pour un tour avec Nashville. Le capitaine entame sa 13e saison dans le Tennessee. Défenseur ultra complet faisant partie des meilleurs de sa profession, le Bernois ne devrait en revanche pas rêver à la Coupe Stanley avant un moment, car les Predators sont dans une phase de reconstruction.

Kevin Fiala s'éclate également à Los Angeles, et le Saint-Gallois est une machine qui tourne à un point par match en NHL. Mais en Californie, on n'est pas non plus prêt à imaginer une parade dans les rues.

En constante progression, Janis Moser risque fort de s'affirmer encore davantage aux Coyotes. Auteur de 31 points (7 buts) en 82 matches, le Seelandais de 23 ans semble progresser de mois en mois. Mais compte tenu des forces en présence dans la Central Division, il y a des chances que l'on retrouve 'JJ' en mai à Prague pour le Championnat du monde.

Kurashev et la merveille Bedard

Restent encore trois attaquants à se lancer à l'abordage: Philipp Kurashev, Nino Niederreiter et Pius Suter. Légèrement touché à un poignet, Kurashev ne sera pas présent pour l'ouverture contre Pittsburgh.

Mais le jeune attaquant aux racines russes fait partie des plans des Blackhawks qui le font jouer en 2e ligne avec des présences en power-play et en box-play. A Chicago, on n'a cependant d'yeux que pour Connor Bedard, le numéro un de la draft. Talent générationnel, le Canadien possède à 18 ans un tir absolument dévastateur.

Toujours capable d'enfiler ses 20 buts par saison, Nino Niederreiter va peut-être disputer sa dernière saison à Winnipeg, puisqu'il est en fin de contrat. Alors que Pius Suter a quitté Detroit pour Vancouver avec un bail de deux ans. A suivre aussi côté suisse, les trois joueurs d'AHL: Ludovic Waeber, Andre Heim et Lian Bichsel.

En ce qui concerne les favoris aux grands honneurs, les bookmakers imaginent que les Carolina Hurricanes, les Dallas Stars, l'Avalanche du Colorado, les Toronto Maple Leafs et les Edmonton Oilers peuvent empocher le gros lot. Mais demeure ce sentiment pour les deux clubs canadiens qu'il y a trop de taches d'ombre sur le tableau pour aller au bout.

