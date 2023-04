Les Jets s'accrochent à la 2e « wild card »

Winnipeg s'accroche à la deuxième 'wild card' donnant accès aux play-off dans la Conférence Ouest de NHL.

Les Jets ont dominé Detroit 6-2 vendredi, grâce notamment à une réussite de Nino Niederreiter.

Désigné deuxième étoile de ce match, l'attaquant grison a inscrit le 5-0 à la 34e minute en reprenant du revers son propre rebond. El Nino affiche désormais 23 buts et 37 points à son compteur 2022/23, dont 5 buts et 9 points en 16 parties jouées sous le maillot de Winnipeg. Pius Suter est, lui, resté 'muet' dans le camp de Detroit.

Les Jets, qui restaient sur deux défaites, ont renoué au meilleur moment avec la victoire. Ils conservent trois longueurs d'avance sur les Calgary Flames, qui se sont quant à eux imposés 5-4 après prolongation à Vancouver. Pour Detroit, 13e à l'Est, les play-off s'éloignent en revanche de plus en plus.

/ATS