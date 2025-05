Les Jets égalisent à 1-1 face aux Stars

Les Jets de Nino Niedereiter ont égalisé à 1-1 dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL qui les oppose aux Dallas Stars de Lian Bichsel. Winnipeg s'est imposé aisément 4-0 à domicile.

Battu 3-2 dans l'Acte I, les Jets ont cette fois-ci su parfaitement museler le Finlandais Mikko Rantanen, qui restait sur deux triplés consécutifs. La franchise du Manitoba a pris très vite les commandes vendredi, avec un premier but inscrit après 3'35 de jeu et un deuxième après 7'07.

L'homme du match fut l'ex-junior du HC Bienne Nikolaj Ehlers, qui a réussi 2 buts et 1 assist. Buteur dans le match 1, Nino Niederreiter a quant à lui réussi un assist sur le 3-0 marqué par Adam Lowry à la 32e. L'attaquant grison affiche un bilan de +1 au terme de cette partie, que le défenseur soleurois de Dallas Lian Bichsel a terminée avec un différentiel de -1.

Dernier vainqueur de la Coupe Stanley, Florida n'est par ailleurs plus mené que 2-1 par Toronto en demi-finale à l'Est. Les Panthers ont gagné 5-4 après prolongation vendredi en Floride, après avoir été menés 2-0 puis 3-1 dans cet Acte III. C'est Brad Marchand qui a inscrit le but de la délivrance pour les Panthers, après 15'27 en 'overtime'.

/ATS