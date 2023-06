Les Golden Knights sont à deux victoires du titre

Vegas est à deux victoires de la première Coupe Stanley de sa courte histoire.

Les Golden Knights ont à nouveau imposé leur loi à domicile lors de l'acte II de la finale des play-off de NHL, écrasant les Florida Panthers 7-2 lundi.

La tâche des Panthers, qui retrouveront leurs supporters jeudi soir pour le match no 3, s'annonce délicate: 38 des 41 équipes s'étant imposés à deux reprises à domicile en ouverture d'une finale de Coupe Stanley ont fini par triompher. Elle l'est d'autant plus après avoir encaissé 12 buts en deux parties.

Florida doit qui plus est se poser la question du gardien. Sergei Bobrovsky, qui affichait 93,5% d'arrêts dans ces play-off avant cette finale, a encaissé huit buts en quatre périodes et demi. Il a été remplacé lundi par Alex Lyon après le 4-0, inscrit à la 28e minute sur le 13e tir cadré par les Golden Knights.

Marchessault marche sur l'eau

En face, Adin Hill a en revanche livré la marchandise avec 29 arrêts. Mais les Golden Knights ont surtout pu compter sur leur attaque de feu emmenée par Jonathan Marchessault: l'attaquant canadien - que Vegas avait 'chipé' aux Panthers lors de sa draft d'expansion en 2017 - a réussi deux buts et 1 assist lundi.

Auteur de 12 buts dans ses 12 derniers matches après être resté 'muet' lors des sept premiers matches de ces séries finales, Jonathan Marchessault a ouvert la marque dès la 8e, en supériorité numérique, avant d'inscrit le 5-1 à la 43e. Brett Howden a également signé un doublé dans le camp de Vegas.

Deux précédents récents

Les Panthers de Matthew Tkachuk ont donc statistiquement peu de chances de renverser la vapeur. Mais les Floridiens sont revenus de plus loin encore au 1er tour de ces play-off, où ils s'étaient retrouvés menés 3-1 par des Boston Bruins pourtant jugés invincibles après leur superbe saison régulière.

Et les Panthers peuvent se servir de deux exemples récents pour se rassurer: les Pittsburgh Penguis de 2009 - face à Detroit - et les Bruins de 2011 - face à Vancouver - sont deux des trois équipes ayant remporté la Coupe Stanley après avoir perdu les deux premiers matches de la finale à l'extérieur.

/ATS