Les Devils sombrent face aux Sabres

New Jersey a peut-être perdu le match qu'il ne fallait pas vendredi en NHL.

Battus 5-2 à Buffalo par les Sabres, les Devils restent à cinq longueurs de Washington, qui s'accroche à la deuxième 'wild card' disponible pour les play-off dans la Conférence Est.

Cette rencontre avait pourtant commencé de manière idéale pour les Devils, qui restaient sur quatre victoires dans leurs cinq dernières parties. Ils menaient ainsi 2-0 après le premier tiers, Jesper Bratt ayant marqué le 2-0 après 10'31'' sur des assists de Nico Hischier (59e point de la saison) et de Timo Meier (46e point).

Mais les Sabres sont revenus à 2-2 dès la 38e grâce à un doublé de Tage Thompson. Homme du match, l'attaquant américain a même inscrit le 3-2, à la 56e, avant de sceller le score dans la cage vide. Les Sabres, qui reviennent à 1 points de New Jersey, ont d'ailleurs marqué deux fois dans un filet désert à la 60e.

Pas d'excuses selon Hischier

'Nous savons que c'est un match dont nous aurions dû profiter', a déclaré le centre valaisan Nico Hischier, cité sur le site officiel de la NHL. 'Nous n'avons pas d'excuses. Nous devons juste trouver un moyen de gagner contre certaines équipes, et nous n'y sommes jamais parvenus cette saison', a-t-il poursuivi.

'Cela ne devrait pas arriver. C'est encore une fois une performance immature de notre part', a poursuivi le capitaine des Devils, qui ont épuisé leur dernier joker vendredi: 11e à l'Est avec encore huit matches à son programme en saison régulière, New Jersey doit dépasser trois équipes (Washington, Detroit et les Islanders) pour atteindre les séries finales.

/ATS