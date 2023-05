Les Devils s'imposent 8-4 et reviennent à 1-2 face aux Canes

New Jersey a relancé ses actions dans la demi-finale de Conférence Est de NHL qui l'oppose à Carolina. Les Devils se sont imposés 8-4 dimanche à Newark pour n'être plus menés que 2-1 dans la série.

Les Suisses ont brillé dans le camp des Devils, même si Akira Schmid - qui restait sur sept titularisations - avait cédé sa place à Vitek Vanecek devant le filet du triple vainqueur de la Coupe Stanley (1995, 2000, 2003). Nico Hischier et Timo Meier ont ainsi été désignés respectivement deuxième et troisième étoiles.

Le Valaisan a signé un but, le 4-0 après 53'' de jeu dans le deuxième tiers, et a délivré une passe décisive sur le 3-0 marqué en infériorité numérique par Michael McLeod à la 13e. L'Appenzellois a ouvert le score après 5'58'', pour son premier point dans ces play-off, terminant le match avec un bilan de +3.

Une première depuis 1988

Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a pour sa part réalisé un assist sur le 7-2, oeuvre de Jack Hughes (2 buts et 2 assists dimanche) à la 46e. Les Devils ont ensuite joué à se faire peur en encaissant deux buts alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique en l'espace de 50'', mais ils ont tenu le choc.

Malmené (5-1 et 6-1) sur la glaces des Hurricanes dans les deux premiers actes, New Jersey a donc parfaitement réagi pour inscrire huit buts dans un match de play-off pour la première fois depuis... 1988. Les Devils avaient déjà perdu largement leurs deux premiers matches face aux Rangers au tour précédent, à domicile qui plus est.

3-0 pour les Panthers

Le vainqueur de cette série aura l'avantage de la glace en finale de la Conférence Est, où il se frottera vraisemblablement aux Panthers. Florida a en effet pris l'avantage 3-0 face à Toronto en s'imposant 3-2 après prolongation dimanche. Seules quatre équipes ont perdu une série après avoir mené 3-0 dans toute l'histoire des play-off en NHL.

Le dernier match de la soirée a vu Seattle dominer Dallas 7-2 à domicile pour reprendre l'avantage (2-1) dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Le Kraken a forcé la décision en marquant quatre fois en l'espace de 6'12'' pour prendre le large (4-0) juste avant la mi-match.

/ATS