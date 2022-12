Les Devils irrésistibles à l'extérieur

Emmenés par un Akira Schmid brillant devant son filet, les Devils ont cueilli samedi leur 11e victoire consécutive à l'extérieur en NHL. New Jersey est allé s'imposer 3-2 à Philadelphie.

Akira Schmid a effectué 31 arrêts pour obtenir la deuxième étoile de cette rencontre et fêter son cinquième succès en cinq apparitions cette saison (dont quatre comme titulaire). Le Bernois affiche des moyennes remarquables de 94,9% d'arrêts et 1,42 but encaissé par match dans ce championnat 2022/23.

Nico Hischier - qui avait inscrit un point dans ses quatre dernières parties - et Jonas Siegenthaler ne se sont quant à eux pas illustrés sur le plan offensif pour les Devils qui, avec 11 succès d'affilée loin de leurs bases, sont à une unité du record de la NHL détenu par le Wild version 2014/15 et les Red Wings de 2005/06.

A noter aussi que la franchise de Newark affiche désormais 20 victoires à son compteur cette saison, en 25 matches disputés. Les Devils avaient atteint la barre des 20 succès à l'occasion de leur 56e rencontre dans la saison régulière 2021/22.

Un 24e point pour Meier

Un seul Suisse a pu compter samedi. Timo Meier a signé un assist - le 12e de la saison pour un total de 24 points - mais il a connu la défaite avec les Sharks, battus 5-2 à Ottawa. L'Appenzellois pourrait constituer une belle monnaie d'échange pour une équipe de San Jose qui s'apprête à vivre une nouvelle saison difficile.

/ATS