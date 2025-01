Les Devils gagnent mais perdent Hischier, blessé

Nico Hischier est passé par tous les états d'âme samedi à Montréal en NHL.

Auteur de son 24e but de la saison dans un match gagné 4-3 en prolongation par New Jersey, le capitaine des Devils s'est blessé au deuxième tiers et n'a pas terminé cette partie.

Touché sur un coup de crosse de Nick Suzuki durant la période médiane, le centre valaisan a regagné définitivement les vestiaires après avoir tenté un seul shift au troisième tiers. La nature exacte de sa blessure n'est pas connue, et son état de santé doit être réévalué au jour le jour selon son coach Sheldon Keefe.

Une longue absence de Nico Hischier, qui a ouvert la marque après 15'52 samedi, constituerait un sacré coup dur pour une équipe qui doit déjà composer pendant 4-6 semaines sans son gardien titulaire Jacob Markström (entorse à un genou). Le Valaisan est le meilleur buteur de son équipe.

Sans lui, les Devils sont tout de même parvenus à décrocher leur deuxième victoire d'affilée, après avoir pourtant vu les Canadiens revenir de 1-3 à 3-3. L'Appenzellois Timo Meier s'est montré décisif en prolongation, signant l'assist sur le but de Jack Hughes marqué à 54 secondes de la fin de la période supplémentaire.

Fin de série pour Nashville

L'attaquant saint-gallois des Kings Kevin Fiala a pour sa part réalisé deux assists samedi, en vain. Los Angeles s'est incliné 3-2 après prolongation à Columbus, subissant une cinquième défaite dans ses sept dernières sorties.

Les Predators de Roman Josi, qui restaient sur cinq succès de rang, ont également connu la défaite samedi (5-2 à Anaheim). Victoire en revanche pour les Stars de Lian Bichsel (2-0 à St. Louis) et pour les Canucks de Pius Suter (2-1 face à Washington).

/ATS