Les Devils gagnent le choc au sommet

Les Devils ont dominé les Hurricanes 3-0 dimanche en NHL pour cueillir leur troisième succès consécutif. New Jersey rejoint ainsi ses adversaires du jour en tête de la Metropolitan Division.

Aucun Suisse n'a brillé sur le plan comptable dans le camp des Devils, Timo Meier cadrant tout de même 4 tirs et Nico Hischier 1. Jonas Siegenthaler (1 tir également) était cependant présent sur la glace lors des trois buts des Devils, inscrits par Jack Hughes (1 but et 2 assists dimanche) et Jesper Bratt (2 buts).

Akira Schmid a quant à lui assisté du banc à la performance de choix du gardien titulaire Vitek Vanecek. Celui-ci a réussi 32 arrêts pour signer son troisième blanchissage de la saison et permettra à New Jersey de revenir à hauteur de Carolina avec 94 points, mais en ayant encore 16 matches à jouer contre 17 pour les Hurricanes.

Roman Josi et Nino Niederreiter ont quant à eux brillé dimanche. Le défenseur bernois des Predators a réussi ses 40e et 41e assists dans cet exercice 2022/23 lors d'un match gagné 5-4 après prolongation par Nashville à Anaheim. L'attaquant grison des Jets a, lui marqué son 21e but de la saison dans une rencontre remportée 3-2 par Winnipeg à Tampa Bay.

/ATS