Les Devils et les Kings gagnent, les Suisses muets

Les Suisses sont une fois n'est pas coutume tous restés muets vendredi en NHL, alors que six d'entre eux étaient pourtant sur le front. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Kevin Fiala ont néanmoins connu les joies de la victoire.

Les Devils de Hischier et Siegenthaler sont allés s'imposer 3-2 après prolongation sur la glace des Dallas Stars pour leur dernier match avant le All Star Game prévu samedi prochain. New Jersey a forcé la décision grâce à un doublé de Jack Hugues (64 points en 49 matches) pour cueillir sa 8e victoire dans ses 10 dernières sorties.

Kevin Fiala et les Kings ont quant eux gagné 4-3 face aux Panthers en Floride, grâce surtout aux 45 arrêts de leur portier Phoenix Copley. La franchise de L.A. a par ailleurs inscrit deux buts en infériorité numérique - le 2-0 et le 3-0 - pour s'offrir une troisième victoire consécutive.

Les autres Helvètes ont tous connu la défaite vendredi soir. Les Sharks de Timo Meier ont été battus 5-4 après prolongation à Carolina, les Red Wings de Pius Suter 2-0 à New York face aux Islanders et les Blue Jackets de Tim Berni 5-2 à Vancouver.

/ATS