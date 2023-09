Leonardo Genoni: trois ans de plus à Zoug

L’avenir de Lenardo Genoni s’inscrit toujours à Zoug. Le gardien international de 36 ans a prolongé son contrat avec le EV Zoug jusqu’au 30 juin 2027.

Leonardo Genoni a rejoint Zoug à l’été 2019. Il a été l’un des grands artisans de la conquête des titres en 2021 et en 2022. Il en avait remporté cinq autres sous les couleurs du HC Davos et du CP Berne. S’il devait en gagner un huitième, il deviendrait le joueur le plus titré de l’histoire du championnat de Suisse.

Leonardo Genoni a porté à 121 reprises le maillot de l’équipe nationale. Il a cueilli l’argent en 2018 lors du Championnat du monde disputé au Danemark. Cette année, sa non-titularisation lors du quart de finale perdu contre l’Allemagne avait surpris.

/ATS