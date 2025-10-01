Leader provisoire, Lausanne bat chichement Kloten

Lausanne a pris la tête du classement de National League mercredi à Malley à l'issue d'un match ...
Leader provisoire, Lausanne bat chichement Kloten

Leader provisoire, Lausanne bat chichement Kloten

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Lausanne a pris la tête du classement de National League mercredi à Malley à l'issue d'un match isolé contre Kloten. Mais les Vaudois se sont imposés par les poils 2-1.

Il y avait forcément un petit air de revanche dans l'air pour des Lions qui avaient été battus de manière assez surprenante par Kloten 5-3 à domicile par les Aviateurs voici une dizaine de jours.

Les joueurs de Geoff Ward ont attaqué la rencontre avec une bonne attitude et sur un lancer de Suomela, le puck a rebondi sur Hausheer pour l'ouverture du score dès la 4e. Les arbitres ont attribué cette réussite à Kahun et l'Allemand était visiblement très heureux de ce but.

Tombé à la 13e, le 2-0 ne souffre aucune discussion. Bien lancé par Kahun, Suomela a nettoyé la lucarne d'Ewan Huet, à nouveau titularisé à Malley dans les buts alémaniques.

Après avoir donné une soirée de repos à Austin Czarnik contre Ajoie mardi soir, Geoff Ward a offert une soirée en famille à Drake Caggiula, pourtant son meilleur buteur. Mais avec quatre matches en cinq jours et la Champions League qui approche, Lausanne doit ménager ses montures dès qu'il le peut.

Seulement se ménager ne signifie pas jouer en dilettante. Or les Vaudois ont offert un tiers médian de très mauvaise facture, se faisant dominer par des Zurichois certainement surpris d'avoir un adversaire sans trop d'idées.

Si Kevin Pasche n'avait pas eu la bonne idée de sortir les gros arrêts au bon moment, les Lausannois n'auraient pas obtenu les trois points. La fin de la partie fut assez tendue avec des Aviateurs qui ont poussé en voyant que la porte était potentiellement entrouverte. Heureusement pour Lausanne, la défense a tenu et les Vaudois ont signé un neuvième succès en onze matches. Et récolter trois points sur ce type de matches, c'est bien là la marque d'une équipe qui va bien.

/ATS
 

Actualités suivantes

National League: le CP Berne limoge l'entraîneur Jussi Tapola

National League: le CP Berne limoge l'entraîneur Jussi Tapola

Hockey    Actualisé le 01.10.2025 - 11:21

Romands à la fête

Romands à la fête

Hockey    Actualisé le 30.09.2025 - 22:33

« Entre le HCC et les GCK Lions, tout est différent »

« Entre le HCC et les GCK Lions, tout est différent »

Hockey    Actualisé le 30.09.2025 - 15:08

Le HCC se rendra à Martigny en Coupe

Le HCC se rendra à Martigny en Coupe

Hockey    Actualisé le 30.09.2025 - 15:24

Articles les plus lus

National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren

National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren

Hockey    Actualisé le 29.09.2025 - 11:51

« Entre le HCC et les GCK Lions, tout est différent »

« Entre le HCC et les GCK Lions, tout est différent »

Hockey    Actualisé le 30.09.2025 - 15:08

Le HCC se rendra à Martigny en Coupe

Le HCC se rendra à Martigny en Coupe

Hockey    Actualisé le 30.09.2025 - 15:24

Romands à la fête

Romands à la fête

Hockey    Actualisé le 30.09.2025 - 22:33

La NHA bat Langenthal

La NHA bat Langenthal

Hockey    Actualisé le 29.09.2025 - 05:25

National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren

National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren

Hockey    Actualisé le 29.09.2025 - 11:51

« Entre le HCC et les GCK Lions, tout est différent »

« Entre le HCC et les GCK Lions, tout est différent »

Hockey    Actualisé le 30.09.2025 - 15:08

Le HCC se rendra à Martigny en Coupe

Le HCC se rendra à Martigny en Coupe

Hockey    Actualisé le 30.09.2025 - 15:24

Le HC Uni réussi son entrée

Le HC Uni réussi son entrée

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 10:23

National League: Lausanne domine Berne 6-3

National League: Lausanne domine Berne 6-3

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 16:38

La NHA bat Langenthal

La NHA bat Langenthal

Hockey    Actualisé le 29.09.2025 - 05:25

National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren

National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren

Hockey    Actualisé le 29.09.2025 - 11:51