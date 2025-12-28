Le jackpot pour Janis Moser

Le Lightning mise sur Janis Moser. Le défenseur seelandais a signé une prolongation de contrat ...
Photo: KEYSTONE/AP/CHRIS O'MEARA

Le Lightning mise sur Janis Moser.

Le défenseur seelandais a signé une prolongation de contrat de huit ans avec le Lightning, a annoncé la franchise floridienne de NHL samedi avant son match remporté 4-2 face aux Panthers.

Ce nouveau bail porte jusqu'au terme de la saison 2033/34. Il rapportera en moyenne 6,75 millions de dollars à Janis Moser, qui n'a pas inscrit de point samedi face à Florida. Le salaire annuel actuel du Biennois est de 3,375 millions de dollars.

Moser (25 ans) avait rejoint Tampa Bay en juin 2024 dans le cadre d'un échange avec Utah, signant un contrat de deux ans quelques jours plus tard avec le Lightning. L'accord précédent portait jusqu'au terme du présent exercice.

Vice-champion du monde en 2025 avec la Suisse, Janis Moser a disputé 35 matches cette saison avec le Lightning, réussissant 12 points avec un temps de jeu moyen de 21'44. Il affiche un bilan personnel de +25, le meilleur de son équipe et le deuxième meilleur parmi les défenseurs de NHL.

/ATS
 

