Le choc a fonctionné pour Genève-Servette

Quelques jours après le renvoi de son entraîneur Jan Cadieux, Genève-Servette a signé une précieuse victoire face à Bienne. Les Grenat se sont imposé 6-4 aux Vernets jeudi en National League.

Sous la houlette de Yorick Treille, promu au poste d'entraîneur en chef en compagnie de Rikard Franzen - ce dernier est encore engagé auprès de la sélection suisse au Mondial M20 -, le GSHC a fait la différence en début de deuxième tiers-temps. Quatre buts inscrits en l'espace de quatre minutes ont eu raison des Seelandais, qui avaient pourtant rejoint les vestiaires en tête (2-1) grâce à un doublé de Fabio Hofer.

Les joueurs suisses du bout du Léman, trop peu décisifs ces derniers temps ont profité des largesses de la défense biennoise. Simon Le Coultre, Roger Karrer, Tanner Richard et Vincent Praplan ont trompé chacun leur tour le portier du HCB Harri Säteri, qui est resté devant les filets.

Le gardien finlandais est parvenu à stopper l'hémorragie et Bienne est revenu au score, d'abord par Aleksi Heponiemi (33e), puis par Lias Andersson (58e). Mais Praplan s'est offert un doublé dans la cage vide pour sceller le succès des Grenat, qui reviennent à la hauteur des Biennois, de Fribourg et de Lugano au classement.

Les Tessinois se sont eux aussi relancés dans la course aux play-off grâce à une belle victoire obtenue sur la glace de Berne (4-1). A la 8e place, Rapperswil possède trois points d'avance sur cette meute après son succès 5-3 à Zoug (6e). Et Langnau (7e), vainqueur 2-1 à Ambri, en compte six.

/ATS