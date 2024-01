Le bon goût de la revanche pour Genève-Servette

Battu 6-1 la veille, Genève-Servette a pris sa revanche sur Fribourg-Gottéron (5-2) en National League. Bienne a battu pour la deuxième fois en 24 heures Ambri-Piotta (3-2).

Les champions de Suisse ont montré un visage totalement différent que celui entrevu à Fribourg. En 36 secondes, Noah Rod et Marc-Antoine Pouliot avaient battu Reto Berra après moins 4 minutes de jeu. Les joueurs de Christian Dubé ne se sont jamais remis de ce départ manqué. Surtout qu'ils ont fait les frais du réveil de Teemu Hartikainen. Le Finlandais, très quelconque la veille, a brillé à cinq contre quatre avec trois assists.

La belle série de six victoires s'est terminée pour Gottéron, tandis que les Genevois retrouvent le goût du succès après trois revers consécutifs.

Bel exploit de Bienne qui a remporté ses deux matches 'back to back' contre Ambri-Piotta. Les quatre premiers buts ont été marqués en supériorité numérique. C'est Fabio Hofer qui a fait la différence au cours de la troisième période sur un service de Gaëtan Haas. Les Seelandais peuvent toujours rêver à une place dans le top 6.

Ajoie n'a pas pu rééditer son exploit de la veille à Zoug. Sans démériter, les Jurassiens se sont inclinés 3-1 face aux Zougois non sans les avoir bousculés. Ces derniers ont ouvert la marque dès la 5e minute à 5 contre 4 par Lino Martschini. Dario Simion a doublé la mise avant que le revenant Philipp-Michael Devos ne réduise l'écart (50e). Allenspach a inscrit le but de la sécurité. A noter que dans les rangs zougois, le retour depuis la veille de Reto Suri, éloigné des patinoires depuis des mois.

Lugano a également comptabilisé six points contre Berne ce week-end. Après le succès 3-2 de vendredi, les Tessinois se sont imposés 5-4 dans un match plein de rebondissements. Le défenseur autrichien Bernd Wolf a ouvert le score et inscrit le but vainqueur pour Lugano à la 57e. Les coéquipiers de Mark Arcobello font une très bonne affaire pour assurer une place dans le top 6 tandis que Berne va continuer à trembler.

Kloten a créé la surprise dans le premier volet du week-end du derby zurichois. Les banlieusards se sont imposés 3-1 face aux Zurich Lions devant 12'000 spectateurs, sans doute contrariés.

