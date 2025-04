Le LHC doit gagner à Zurich, une mission presque impossible

En laissant échapper le premier match à domicile (3-0), Lausanne a perdu l'avantage de la glace dans la finale des play-off de National League. Mené 2-1, le LHC doit gagner à Zurich, une tâche ardue.

Rendre l'impossible possible. Un mantra dans le sport de haut niveau. Et dans le cas du LHC avant l'acte IV mardi soir à Zurich, il s'agira de rendre le très difficile...plus facile. Car battre Zurich à la Swiss Life Arena en play-off, voilà quelque chose de bien singulier.

Depuis que les Lions zurichois ont investi leur nouvelle patinoire en octobre 2022, ils ont disputé huit séries de play-off. Cela correspond à vingt matches. Leur bilan? 18 succès pour deux défaites. Mais qui a bien pu triompher sur la nouvelle glace du 'Z'? Les Biennois, par deux fois, lors des demi-finales de 2023. La suite se passe de tout commentaire avec 15 victoires consécutives.

Cela signifie-t-il que Geoff Ward doit prendre son téléphone et appeler Antti Törmänen pour avoir quelques conseils? Non, le coach canadien du LHC va plutôt analyser les deux derniers matches de son équipe et regarder ce qui a bien fonctionné. Jeudi passé à Zurich, Lausanne a poussé les joueurs de Marco Bayer en prolongation. Une première en cinq rencontres de finale. Même si une erreur des Vaudois a rapidement mis fin à leurs espoirs avec un but de Fröden, ils avaient trouvé certaines clefs pour gêner le 'Z'.

Bousculer les stars zurichoises

Samedi soir après la victoire 4-2 au terme de l'acte III, Geoff Ward appréciait ce premier point glané, sans pour autant sauter de joie et y accorder plus d'importance que nécessaire: 'Nous n'avons rien accompli, nous avons juste gagné un match. Il y a encore beaucoup de hockey à jouer et nous devons être prêts pour cette tâche, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il faudra être concentré et savoir gérer les émotions.'

Les émotions, justement. Samedi, Zurich a perdu cette bataille en fin de partie lorsque Derek Grant a vu rouge après une pénalité. Furieux, le Canadien a finalement pris 32 minutes de punition sur une seule action, offrant au LHC un 5 contre 3 décisif.

Mais la vérité de samedi ne sera pas la même que celle de mardi. Et Lausanne va devoir ralentir les assauts zurichois et les empêcher un maximum de s'installer dans leur zone de défense. Car c'est lorsque les Lions alémaniques peuvent faire tourner le puck autour de la cage adverse qu'ils sont les plus dangereux.

Avec un jour de repos en plus, Geoff Ward n'est pas mécontent. L'entraîneur du LHC doit en effet composer avec plusieurs blessés, dont Jason Fuchs, absent lors du dernier match et dont la participation pour la fin de cette finale est très incertaine. 'Je pense que la qualité de la partie sera meilleure avec ce jour en plus', imagine le Canadien.

Il s'agira aussi de déranger les artistes zurichois que sont Malgin et Andrighetto. Lausanne doit protéger son slot devant Kevin Pasche et ne pas laisser le duo décider de l'issue de la partie. Reste aussi à avoir un brin de chance, ainsi qu'un bon gardien, et on obtient plus ou moins une partie de la recette pour espérer repartir de Zurich avec un deuxième point en banque.

/ATS