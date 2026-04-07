Le HC Sierre champion 58 ans après

Le HC Sierre a mis fin à 58 ans d'attente en décrochant le titre de champion de Swiss League. Les Valaisans ont battu une 4e fois La Chaux-de-Fonds mardi en finale des play-off (4-1, série 4-1).

Battus en prolongations lors de l'acte II, les Sierrois ont donc aligné trois victoires de suite pour aller leur troisième titre de champion de deuxième division après ceux de 1967 et 1968. Leur sacre ne souffre aucune discussion, tant ils se sont montrés supérieurs au HCC au cours de cette série.

Mardi, c'est Timothy Kast, un ancien joueur des Abeilles, qui a mis tout Graben sur de bons rails (12e). La Chaux-de-Fonds a offert une meilleure résistance que lors des deux précédents matches (7-2, 5-0), Noah Böhler égalisant en power-play à la mi match (29e, 1-1).

Mais les hommes de Chris McSorley, qui a donc réussi son pari dans la Cité du Soleil, ont fini par avoir le dernier mot. Mathieu Vouillamoz (50e) et Jordann Bougro (54e) sont allés chercher le titre tant attendu lors du troisième tiers-temps, Marco Maurer marquant le 4-1 dans la cage vide.

Ce titre sierrois fait également les affaires du HC Ajoie, qui assure son maintien en National League. La candidature de Sierre à une promotion ayant été refusée, le barrage de promotion-relégation face aux Ajoulots n'aura pas lieu.

/ATS