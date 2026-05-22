Le Canada assure l'essentiel face à la Slovénie

Le Canada s'est contenté d'assurer un service minimum vendredi à Fribourg. Les joueurs à la ...
Le Canada assure l'essentiel face à la Slovénie

Le Canada assure l'essentiel face à la Slovénie

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Canada s'est contenté d'assurer un service minimum vendredi à Fribourg.

Les joueurs à la feuille d'érable ont battu la Slovénie 3-1 pour cueillir un cinquième succès en cinq sorties dans ce championnat du monde.

Après avoir renversé de justesse la Norvège la veille (6-5 après prolongation), le Canada n'a pas pleinement rassuré ses supporters. Sidney Crosby et ses partenaires ont bien sûr survolé les débats, cadrant 32 tirs contre 14 pour leurs adversaires. Mais ils n'ont pas pu offrir un blanchissage à leur gardien Jet Greaves.

Le spectacle et l'efficacité ne furent pas vraiment au rendez-vous. Le défenseur de Columbus Denton Mateychuk (12e), l'attaquant d'Ottawa Dylan Cozens (34e, avec un assist de Crosby à la clé) et celui de Detroit Emmitt Finnie (47e) ont marqué les trois buts canadiens, la Slovénie sauvant l'honneur à 1'05 de la fin.

Le Canada, qui pourrait bien être le principal contradicteur de la Suisse dans ce tournoi, a encore deux matches au programme dans la phase préliminaire. La troupe du coach Misha Donskov se frottera à la Slovaquie dimanche puis à la Tchéquie mardi, avec la première place de la poule B en ligne de mire.

Dans le groupe A, celui de la Suisse, l'Allemagne a cueilli un succès précieux, son premier dans ce Mondial. La 'Mannschaft' a dominé la Hongrie 6-2 pour se relancer quelque peu dans la course aux quarts de finale. Les Hongrois, qui affichent trois points à leur compteur, défieront la Suisse samedi après-midi.

/ATS
 

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