Le All Star Game et le Winter Classic annulés

La pandémie de coronavirus pousse déjà la NHL à changer ses plans pour la prochaine saison. La Ligue nord-américaine a décidé jeudi d'annuler le All Star Game et le Winter Classic prévus en janvier.

'En raison de l'incertitude quant au moment où nous pourrons accueillir nos fans à nouveau pour nos matches, nous avons estimé que la décision la plus prudente en ce moment était de reporter ces moments de fêtes à 2022', a déclaré Steve Mayer, directeur du contenu de la NHL.

Les festivités du All Star Game devaient être organisées par les Florida Panthers les 29 et 30 janvier à Sunrise, en Floride. Le Winter Classic, programmé en plein air, était prévu le 1er janvier à Minneapolis entre le Minnesota Wild et les St. Louis Blues.

/ATS