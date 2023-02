Lausanne tombe à Ajoie, Berne domine Bienne

Après une série de cinq succès, Lausanne s'est incliné 2-1 après prolongation sur la glace d'Ajoie au terme d'un match très disputé. Les Vaudois abandonnent la 13e place aux Langnau Tigers.

Pour ce déplacement dans le Jura, Lausanne avait retrouvé Punnenovs dans les buts et Richard Panik en attaque. Les Vaudois sont tombés sur des Ajoulots totalement remontés après leur victoire à Ambri-Piotta (4-3 ap) la veille. Le Canadien Guillaume Asselin, à la recherche d'une prolongation de contrat, a ouvert la marque à la 24e en supériorité numérique. Tim Bozon, qui retrouvait son frère Kevin dans le camp adverse, a égalisé deux minutes plus tard. C'est finalement Thibault Frossard, déjà auteur du but victorieux en Léventine la veille, qui a crucifié Punnenovs de près en prolongation. Les coéquipiers de Jiri Sekac sont repartis avec une grosse pincée de regrets à la lecture de la statistique des tirs: 47-16 pour le LHC.

Berne en 32 secondes

Grâce à son succès 4-0 sur Bienne, Berne entretient encore l'espoir de se qualifier directement pour les play-off. Les joueurs de la capitale reviennent à cinq points de Fribourg-Gottéron, qui jouera ce dimanche aux Vernets contre un Genève-Servette officiellement qualifié pour les play-off.

Les coéquipiers de Romain Loeffel, de retour après une longue absence, ont fait la différence en 32'' à la 9e minute avec des buts de Chris DiDomenico et Cody Goloubef. Les Seelandais ont tenté en vain de revenir dans une partie somme tout équilibrée, DiDomenico a inscrit le but de la sécurité à la 57e. Jeroen van Pottelberghe a disputé son deuxième match de la saison dans la cage seelandaise.

Un Davos offensif s'est imposé 6-3 face aux Langnau Tigers. Les Grisons ont fait une superbe opération en consolidant leur 5e place. Ils possèdent un matelas de neuf points sur le septième Berne. Menés 2-0 après 5 minutes, ils ont retourné le score au cours d'une partie qu'ils ont totalement dominée (51-10 aux tirs !).

Premier succès de Lugano

Après deux revers sur la route, les Rapperswil-Jona Lakers ont retrouvé le chemin de la victoire. Ils se sont imposés 3-0 contre Zoug, battu pour la quatrième fois de rang dans une période où les points sont précieux. Aberg, Rowe et Djuse dans la cage vide ont marqué pour les Lakers.

Lugano tient enfin son premier succès de la saison sur Kloten après trois revers. Les Tessinois se ont gagné 5-3 avec un doublé du défenseur tchèque Lukas Klok, déjà auteur du même exploit la veille contre Zoug. Les Luganais ont remporté un succès important contre un adversaire direct pour les pré-play-off.

/ATS