Lausanne terrasse Fribourg dans l'Acte VII

Lausanne est en finale des play-off de National League. Samedi à Malley lors de l'acte VII, les Vaudois ont dominé Fribourg 5-1 pour enlever la série 4-3 et affronter Zurich dès mardi.

Les chiffres mentent rarement. La statistique donnait 80% de chance au club à domicile de s'imposer dans un 7e match, elle s'est vérifiée. Si Fribourg avait triomphé à Berne au tour précédent, jamais aucune équipe en National League n'avait réussi à gagner deux actes VII à l'extérieur.

Vainqueur des deux derniers duels, Lausanne a attaqué cette ultime partie avec la bonne attitude. Et sur un premier power-play tombé rapidement pour une faute de Sandro Schmid, c'est Damien Riat qui a pu ouvrir le score à la 3e sur un excellent service d'Antti Suomela. De quoi libérer les Lausannois et mettre les Fribourgeois directement sous pression, eux qui apprécient contrôler la rencontre lorsqu'ils mènent à la marque.

Après les deux défaites consécutives, Lars Leuenberger avait décidé d'opérer plusieurs changements dans son alignement avec Schmid en centre de la première ligne avec Sörensen et Lilja. Linden Vey a lui retrouvé Christoph Bertschy avec le jeune Kevin Nicolet. Quant à Daniel Ljunggren, il a repris place dans le quatrième bloc.

Mais la première action dangereuse des Dragons est venue à la 17e de la canne de Jan Dorthe, juste avant un jeu de puissance pour les visiteurs qui n'a rien donné.

Un grand Suomela et de la tension

Fribourg a tenté de faire douter les Vaudois. Il n'a pas manqué grand-chose pour que les Dragons égalisent, mais les joueurs de Geoff Ward ont sorti leur bleu de travail et ont offert à leur public une belle débauche d'énergie, se couchant sur les pucks. Et à la 28e, c'est Suomela qui a pu donner de l'air à ses couleurs en partant en contre pour battre Berra.

Les Fribourgeois n'ont pas abdiqué et sont repartis de plus belle. Ils ont d'ailleurs manqué une montagne à la 35e. Et comme bien souvent, cela se paie cash à ce niveau. A la 38e, Suomela, décidément intenable, a récupéré le puck et l'a offert à Oksanen pour le 3-0. Trois buts de la première ligne du LHC, inutile de chercher plus loin la raison de cette victoire.

Les esprits se sont échauffés dans l'enchaînement de ce but lorsque Samuel Walser a chargé le gardien Kevin Pasche derrière le but vaudois. Une bagarre a alors éclaté avec cinq pénalités prononcées et un Reto Berra qui est venu jusque dans le rond central d'engagement pour appeler Pasche à se battre. Le jeune portier n'a pas répondu à l'invitation et Berra a même reçu une punition pour avoir mis un coup de poing à un Lausannois alors que le tiers était terminé. Dur de voir les leaders fribourgeois perdre pareillement les pédales.

Les Dragons ont jeté leurs dernières forces dans la bataille et ont sauvé l'honneur par le jeune Etter à la 45e. Mais dans la cage vide, Suomela (4 points!) et Rochette ont donné au score des allures de fessée.

Dès mardi à Malley, les Lausannois accueilleront les Lions zurichois pour un remake de la finale de l'an dernier remportée par le 'Z' 4-3. Lausanne aura l'avantage de la glace, mais dans quel état physique?

/ATS