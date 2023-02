Lausanne surprend Fribourg, Genève-Servette au courage

Fribourg-Gottéron s'est fait surprendre à domicile par Lausanne (2-3) en National League. Genève-Servette a pris le meilleur 5-2 sur Berne et compte désormais dix points d'avance sur Bienne.

Les Vaudois ont eu le mérite de se remettre la tête à l'endroit après la claque reçue la veille face à Genève-Servette. Ils ont eu la chance d'ouvrir le score par le banni, le Canadien Daniel Audette dès la 3e minute. Dans ce match heurté et souvent en déficit de technique, les Fribourgeois sont revenus deux fois au score par le Suédois Marcus Sörensen. Le revenant Martin Gernat a inscrit le but de la victoire à la 28e alors qu'il se trouvait seul parmi quatre Fribourgeois ! Avec ce succès, les Lausannois retrouvent la 12e place à trois points de la 10e place si convoitée. Gottéron possède un matelas de six points d'avance sur Zoug mais une partie de plus.

Au lendemain de leur festival à Lausanne, les Genevois ont connu un scénario bien différent pour dominer les joueurs de la capitale. Après un premier tiers-temps flamboyant concrétisé par un but spectaculaire d'Henrik Tömmernes, le défenseur suédois a fait passer le palet entre ses jambes avant de surprendre le portier Philippe Wütrich du revers, les Genevois ont dû puiser dans leurs réserves pour l'emporter. Ils ont subi l'égalisation de Tyler Ennis à une seconde du terme de la deuxième période (2-2). De quoi se mettre à douter. Mais un excellent Gauthier Descloux et un contre promptement mené par Vincent Praplan et conclu par Josh Jooris (47e) ont remis les Genevois dans le bon sens. Teemu Hartikainen pour son 24e but de la saison et Praplan ont encore marqué dans la cage vide. Les Genevois comptent désormais dix points d'avance sur Bienne et pourraient atteindre la barre des 100 points en cas de succès à Zurich mardi.

Deux Davosiens exclus

Ajoie n'a pu freiner le Davos-Express, qui a cueilli son quatrième succès de rang (4-0) et s'approche d'une place toujours plus sûre en play-off. Les Jurassiens ont tenu un tiers-temps avant d'encaisser l'ouverture du score après 23 secondes au début de la deuxième période. Moins de 2 minutes plus tard, Simon Knak doublait la mise. Un double avantage qui n'a pas calmé les Grisons puisque Valentin Nussbaumer (coup de canne/24e) et Joakim Nordström (charge à la tête/31e) ont été exclus pour le match. Las, les Ajoulots ont réussi à encaisser un but en supériorité numérique par Denis Rasmussen (35e).

Bienne s'est fait surprendre par Ambri-Piotta sur sa glace (1-4). Les Seelandais avaient pourtant commencé de manière idéale avec l'ouverture du score par Mike Künzle à la 2e minute. Les joueurs d'Antti Törmänen n'ont pas su capitaliser sur cet avantage. C'est le Tchèque Filip Chlapik qui a inversé le score avec un doublé. Le revenant Thomas Rüfenacht a coupé les derniers espoirs biennois grâce à son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le défenseur léventin Tim Heed a manqué la transformation d'un penalty (51e). Les Bernois pourront se reprendre ce dimanche à Kloten.

Les Zurich Lions ne pouvaient décemment concéder une quatrième défaite en quatre matches aux Rapperswil-Jona Lakers. Eh bien ils l'ont fait alors qu'ils menaient 3-1 ! Les Saint-Gallois ont remporté la dernière période 3-0 grâce à des buts de Lammer, Djuse et Forrer. Le casse est complet pour un succès 4-3. .

Lugano a concédé une défaite sur sa glace (2-3 ap) face aux Langnau Tigers qui pourrait lui coûter cher pour une place en pré-play-off. Cody Eakin a inscrit le but de la victoire en prolongation.

Zoug peut toujours espérer accrocher une place directe en play-off après son succès 6-4 sur Kloten. Le Zougois Lino Martschini a inscrit le septième triplé de sa carrière.

/ATS