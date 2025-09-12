Lausanne se joue encore de Fribourg

Lausanne a remporté vendredi à Malley son premier derby de la saison. Les Vaudois ont dominé Fribourg 5-1 à l'occasion de la 2e journée de National League.

Mêmes équipes, score identique. La dernière rencontre entre les deux formations avait eu lieu en avril dernier lors de l'acte VII de la demi-finale et les Vaudois l'avaient emporté 5-1. Rebelote en ce 12 septembre.

On ne sait pas si les Fribourgeois avaient laissé leur envie de revanche près de la Sarine, toujours est-il qu'ils ont proposé un jeu à l'image de la couleur de leur maillot: gris. Surtout au cours d'un tiers initial que Lausanne a abordé comme une équipe qui dispute son premier match de la nouvelle saison à domicile et qui sortait d'une défaite inaugurale à Davos mardi.

Les Vaudois ont ouvert la marque à la 6e par Czarnik. Le centre arrivé de Berne a battu Loïc Galley à 6c5 et alors qu'il y avait une pénalité différée contre les Fribourgeois. De l'autre côté qui a défendu la cage vaudoise. Le portier canado-suisse s'est signalé quelques secondes après l'ouverture du score en remportant son duel face à Biasca.

La passe de 4 pour Oksanen

Bons dans la zone de défense adverse, les Lions ont doublé la mise à la 12e par Riat. Les joueurs de Geoff Ward ont fait la différence lors de la période médiane grâce à Hügli (29e) et Bougro (35e). Et comme sur les deux premières réussites, Ahti Oksanen s'est mué en passeur. Le Finlandais a terminé la rencontre avec 4 assists.

Et Gottéron dans tout ça? Eh bien les Dragons ont légèrement redressé la tête ou plutôt l'ont sortie hors de l'eau en fin de période (40e) lorsque Wallmark a pu profiter d'un puck chanceux.

Malheureusement, la chance des Fribourgeois s'est arrêtée là. Culotté, Roger Rönnberg a rappelé Galley à son banc à 6'30 de la fin du troisième tiers pour évoluer avec un homme de plus sur la glace. Mais l'audace n'a pas payé puisque Zehnder a pu inscrire le 5-1 dans la cage vide.

Le premier affrontement entre Rönnberg et Ward en National League a donc tourné à l'avantage du second. Mais pas le temps de refaire l'histoire. Fribourg accueille Bienne samedi avec la ferme intention de se reprendre, tandis que Lausanne espère bien surfer sur cette dynamique positive à l'occasion de son déplacement à Ambri.

/ATS