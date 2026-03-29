Lausanne s'offre un puck de match

Lausanne a remporté 3-2 l'acte V des quarts de finale des play-off de National League dimanche ...
Lausanne s'offre un puck de match

Lausanne s'offre un puck de match

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Lausanne a remporté 3-2 l'acte V des quarts de finale des play-off de National League dimanche à Genève. Les Vaudois mènent 3-2 dans la série.

Mardi à Lausanne, le LHC aura l'occasion de valider son ticket pour les demi-finales. Ceci grâce à une bonne prestation dans la cité de Calvin pour une deuxième victoire sur la glace des Grenat. Les hommes de Geoff Ward ont à nouveau su être réaliste et à renverser la vapeur, alors que le sort s'acharnait un peu contre eux après le début du tiers médian.

La première période a été dominée par les Genevois et plus encore dès la 10e minute, soit après l'ouverture du score de Czarnik à la 9e sur un excellent travail préparatoire de Suomela qui est allé au forecheck pour récupérer le puck et servir le top scorer vaudois sur un plateau.

Quelques minutes avant ce but, c'est Ignatavicius qui avait eu une très belle opportunité, mais le Lituanien a trouvé le poteau des buts de Kevin Pasche. Car oui, malgré sa sortie après le 4-0 vendredi à Malley lors de la victoire 4-2 du GSHC, c'est le gardien vaudois qui a encore été préféré à Connor Hughes.

Un 2-1 acquis de haute lutte

Si la domination des Aigles ne s'est pas matérialisée au cours du tiers initial, elle fut récompensée lors du deuxième vingt. D'abord en power-play grâce à Granlund à la 23e, puis par Ignatavicius 91 secondes plus tard. Après une belle passe de lutte devant la cage de Pasche et un balayage d'Heldner, le Lituanien a pu pousser le puck au fond. Si les arbitres n'ont rien vu sur le coup, le futur drafté pourrait bien être rattrapé par la patrouille.

Ceci dit, cette deuxième réussite a eu le mérite de réveiller les Lions. Bien plus agressifs sur le porteur du puck, les Vaudois ont harcelé les Servettiens jusqu'à obtenir une égalisation méritée à la 36e grâce à Jäger. Mieux, les Vaudois ont pris l'avantage à la 44e sur un power-play. C'est Jason Fuchs qui a pu conclure victorieusement avec l'aide de Berni. Il a ensuite fallu, comme toujours, faire le dos rond en évitant de donner trop d'espace à l'adversaire. Lausanne a maîtrisé sa fin de match et la première ligne des Aigles n'a pas pu aller chercher l'égalisation synonyme de prolongations.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HC La Chaux-de-Fonds mené en finale contre Sierre

Le HC La Chaux-de-Fonds mené en finale contre Sierre

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 21:24

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 14:38

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 22:49

Le HCC s'offre une nouvelle finale au bout du suspense !

Le HCC s'offre une nouvelle finale au bout du suspense !

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 04:50

Articles les plus lus

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 22:23

Le HCC s'offre une nouvelle finale au bout du suspense !

Le HCC s'offre une nouvelle finale au bout du suspense !

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 04:50

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 22:49

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 14:38

Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau

Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 12:50

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 22:23

Le HCC s'offre une nouvelle finale au bout du suspense !

Le HCC s'offre une nouvelle finale au bout du suspense !

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 04:50

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 22:49

Les Devils mettent fin à la série de Nashville, doublé de Hischier

Les Devils mettent fin à la série de Nashville, doublé de Hischier

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 08:51

Le HCC peut encore rêver d’une finale

Le HCC peut encore rêver d’une finale

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 12:27

Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau

Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 12:50

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 22:23