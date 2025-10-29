Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Dans un match décalé de National League, Lausanne a pris le meilleur sur Davos 3-2 à domicile. Les Vaudois remontent à la 2e place au classement.

Tout n'a pas été parfait pour les hommes de Geoff Ward, mais l'essentiel est d'avoir fait tomber le leader pour engranger trois points. Les Grisons ont pourtant été prompts à mettre le nez dehors puisqu'ils ont ouvert le score dès la 2e sur leur premier jeu de puissance. L'ancien Lausannois Lukas Frick a vu son tir dévié par Kessler et Davos a pris les devants. Les joueurs de Josh Holden ont trouvé cette récompense qui les a fuis mardi soir aux Vernets lorsqu'ils ont été écrasés 7-0 par Genève.

Battu 6-1 à Bienne la veille après avoir buté sur le portier seelandais Harri Säteri, Lausanne a eu un peu plus de réussite. A la 12e, c'est Théo Rochette, bien lancé par Riat, qui a pu égaliser en s'y reprenant à deux fois. Sélectionné avec l'équipe de Suisse pour le tournoi à Tampere, Rochette a signé son 13e but cette saison.

Les Vaudois ont disputé un solide tiers médian et ont trouvé la faille à la 29e sur un nouveau missile de leur défenseur suédois Erik Brännström. Mieux encore, ils ont pu se constituer un matelas de deux buts d'avance grâce à Czarnik qui a planté le 3-1 en infériorité numérique à la 40e.

Privés de Rochette aux alentours de la 50e à la suite d'une charge parfaitement correcte, les Lions ont finalement tenu bon malgré la réduction du score de Nussbaumer (53e) en power-play.

