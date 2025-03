Lausanne s'est qualifié en patron

En leader de la saison régulière: c'est ainsi que Lausanne a validé son ticket pour les demi-finales des play-off de National League.

Dans un 7e match à sens unique, les Vaudois ont enfin fait honneur à leur statut en dominant Langnau 6-2.

56 tirs à 10 dans un dernier acte des quarts de finale de play-off, cela doit être une première. Après 40 minutes de jeu et un score de 2-1 en faveur des Lions, la statistique était de 39-4. Kevin Pasche a vu arriver le premier tir emmentalois à la 16e minute!

Du crédit pour Langnau

Sans une double pénalité stupide de Bayreuther qui a amené le premier but de Langnau à la 23e, les Tigres n'auraient pas trouvé la faille. Devant son public, Lausanne a rendu une copie presque parfaite au meilleur des moments. 'Tout le monde a joué à son niveau, estimait Tim Bozon au terme de la partie. C'est comme ça qu'on doit jouer. Mais il faut vraiment donner du crédit à Langnau qui nous a gênés pendant toute la série.'

Ce plaidoyer à l'égard des Emmentalois, tous les Lausannois ont tenu à le faire face à la presse. Que ce soit Tim Bozon, Joël Genazzi ou le coach Geoff Ward. 'J'ai vraiment apprécié leur façon de jouer, a reconnu l'entraîneur canadien du LHC avec sincérité. Ils se sont admirablement bien battus, ils avaient un plan de jeu et s'y sont tenus. Ils ont proposé un rythme soutenu avec une haute intensité et un vrai défi physique avec des gardiens au top. Non, ce fut un formidable adversaire qui aurait donné du fil à retordre à n'importe quelle équipe à ce stade. On verra mercredi soir qui sera notre adversaire au prochain tour, mais là on a vraiment eu un excellent test.'

La petite phrase de Pesonen

Désigné grand favori de ce quart de finale face au 8e de la saison régulière qui a dû passer par un tour de play-in pour se retrouver à cette place, Lausanne a dû cravacher. Si la résistance des Bernois a pu surprendre certains, le vestiaire vaudois n'a jamais abordé cette série avec le sentiment que quatre matches sous forme de décrassage suffiraient à faire tomber la formation pilotée par Thierry Paterlini.

A l'issue du sixième match, au micro de MySports, l'attaquant finlandais de Langnau Harri Pesonen a trouvé que les Lausannois étaient fatigués. Bien entendu, cette phrase a trouvé son chemin dans le vestiaire vaudois. 'Apparemment on était fatigué, glisse Tim Bozon avec un petit sourire en coin. On en a parlé, mais je ne dis pas que c'est ça qui nous a motivés. Ce sont plutôt des petits trucs dont on se nourrit. Nous, avec l'énergie du public, on était confiant. Si tu ne donnes pas tout dans une rencontre comme celle-là, c'est que tu n'es pas à la bonne place.'

Une première ligne au top

Pointé du doigt pour un rendement offensif un rien en-deçà de ce qu'elle avait pour habitude de produire durant la saison régulière, la première ligne du LHC (Riat-Suomela-Oksanen) a fait taire les critiques, grâce notamment au doublé réussi par l'ailier genevois.

'Je vais être un peu méchant, a lancé Damien Riat. A l'interne, on sait en quoi on croit et de quoi on est capable. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais joué à ce niveau qui ne peuvent pas comprendre. L'expérience nous fait mieux gérer. On est passé par là, on savait à quoi s'attendre et donc on n'a jamais douté.'

