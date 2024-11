Lausanne fait plier Langnau et tomber les peluches

Lausanne a dû lutter, mais a fini par faire pleuvoir les buts et les peluches dans sa patinoire dimanche. Les Lions vaudois ont battu Langnau 4-1 et reprennent la deuxième place de National League.

Privé de son deuxième meilleur compteur Théo Rochette et de son défenseur Andrea Glauser (blessés), le LHC a fait patienter les 9600 spectateurs (guichets fermés) venus en nombre pour l'opération annuelle du lancer de peluches, récoltées sur la glace par les juniors du club en faveur d'associations.

Un power-play de cinq minutes sans marquer, une cage vide manquée par Ken Jäger (24e) - si improbable que certains supporters ont commencé à faire tomber les doudous, croyant à l'ouverture du score - et un poteau de Lukas Frick (30e): tout laissait penser que le LHC avait laissé passer sa chance à la mi-match. C'était sans compter sur Damien Riat, qui n'a lui pas manqué l'aubaine après une nouvelle occasion manquée par Jason Fuchs (31e).

Ce but, le 7e de la saison pour le numéro 9 lausannois, a eu pour conséquence de libérer les hommes de Geoff Ward, et d'instiller le doute dans la tête des Emmentalois. Le défenseur américain Gavin Bayreuther a d'abord nettoyé la lucarne de Luca Bolthauser (36e) pour marquer son deuxième but sous le maillot du LHC, avant que le top-scorer finlandais Antti Suomela n'assomme Langnau à neuf secondes de la deuxième sirène.

Espoir de courte durée

Les Tigers, qui n'ont pas abdiqué, ont finalement trouvé la faille après deux situations de supériorité numérique non converties, par Flavio Schmutz (52e). Insuffisant pour faire douter les vice-champions de Suisse, qui n'ont eu besoin que de huit secondes pour reprendre trois buts d'avance grâce à Jordann Bougro. L'attaquant de Sierre, appelé par Lausanne ce week-end pour pallier l'absence de Rochette, a inscrit son premier but avec le LHC.

Cette victoire replace les Vaudois à la deuxième place du classement, à un point du leader Davos, que les Lions accueilleront jeudi après un déplacement à Bienne mardi.

/ATS