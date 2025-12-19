Lausanne fait plier Ajoie, Genève manque sa reprise

Le Lausanne HC a eu besoin de la prolongation pour venir à bout d'Ajoie vendredi (4-3). La reprise de la National League été plus compliquée pour Genève, battu par Langnau 4-1.

Le retour d'Antti Suomela a souri au LHC, qui s'est imposé 4-3 après prolongation à Porrentruy. Après un premier tiers riche en occasions des deux côtés, Jeremy Wick a poussé le puck au fond en supériorité numérique (15e), mais Drake Caggiula lui a rapidement répondu (18e).

La 17e réalisation de la saison de Théo Rochette a donné l'avantage aux Lions (22e). Mais après plusieurs occasions jurassiennes, Kyen Sopa a fait plier une deuxième fois Kevin Pasche (32e).

Alors que le LHC pensait repartir avec les trois points grâce à un joli festival de Jason Fuchs (51e), Killian Mottet a trouvé la lucarne de Pasche pour égaliser à 1'10 du terme. Caggiula s'est finalement offert un doublé en prolongation pour offrir un sixième succès consécutif aux Vaudois.

Genève battu pour sa reprise

Derick Brassard a vécu des débuts cauchemardesques avec Genève-Servette. En plus d'avoir vu sa nouvelle équipe être vaincue par Langnau (4-1), le Canadien est sorti sur blessure après 35 minutes de jeu.

Des buts d'Harri Pesonen (14e) et Juuso Riikola (19e) ont mis Langnau devant. La réduction du score de Marco Miranda (41e) n'a rien changé, puisque Flavio Schmutz et Pesonen ont scellé le score dans la cage vide lors de la dernière minute.

Pluie de buts pour Fribourg

Fribourg-Gottéron a quant à lui vécu un match fou au Tessin. Les Fribourgeois ont vaincu Ambri en prolongation (6-5).

Alors qu'ils menaient 2-0 après un peu plus de trois minutes et des buts de Sprunger et Biasca, les Dragons ont vu les Léventins revenir à 2-2 dans la minute qui a suivi.

Les Fribourgeois ont ensuite couru après le score lorsque Diego Kostner a donné l'avantage aux Biancoblù (13e), avant que les deux équipes ne jouent au chat et à la souris, prenant tour à tour l'avantage jusqu'à atteindre la barre des dix buts dans le match (5-5). C'est finalement Michael Kapla qui a offert la victoire aux siens en supériorité numérique.

Zoug trop fort pour Bienne

Bienne n'a rien pu faire à Zoug, où il s'est incliné 4-0. Il a fallu attendre la 26e minute pour voir l'ouverture du score, tombée de la canne de Gregory Hofmann, l'homme en forme côté zougois. Sven Senteler a fait le break (46e), puis Kovar (49e) et Tatar (56e) ont scellé le score, infligeant à Bienne une cinquième défaite sur ses six derniers matches.

Dans les autres rencontres de la soirée, le leader Davos s'est imposé à Berne (3-2 ap) et Kloten a battu Rapperswil 5-2.

/ATS