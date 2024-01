Lausanne et Fribourg victorieux pas le champion en titre

La 37e ronde de National League a souri à plusieurs équipes romandes. Sur leur glace, Ajoie, Fribourg-Gottéron et Lausanne ont gagné. Bienne a perdu au Tessin et Genève- Servette à domicile.

Le Lausanne HC a remporté son troisième match de l'année face à Berne (4-1). Menés en début de la rencontre (Luotto 11e), les Vaudois ont renversé le score avant même la première sirène, via des réussites de Bozon, Riat et Solomaki. Plus incisifs que les joueurs de la Capitale, ceux du LHC ont permis à Michael Raffl de fêter une victoire pour sa première apparition de la saison (un assist). L'Autrichien s'était blessé en pré-saison.

FR Gottéron à la distance

Dans une patinoire une nouvelle fois à guichets fermés (9075 spectateurs), Fribourg Gottéron a su faire preuve de patience contre Ambrì-Piotta. Les Dragons ont pris progressivement l'ascendant pour s'assurer leur 25e victoire de la saison. (6-2) La rencontre s'est jouée dans le deuxième tiers lorsque Jacob De la Rose a inscrit le 2-1, 21 secondes seulement après l'égalisation de Dario Bürgler (26e). Six minutes plus tard, Laurent Dauphin déviait dans sa propre cage, un tir d'Andreas Borgman en power-play.

Ajoie : l'hommage à Jordane Hauert

En bas de classement, Ajoie s'est offert le droit d'y croire encore. Les hommes de Christian Wohlwend ont battu Rapperswil (4-3 ap). Guillaume Asselin a envoyé le match en prolongation à 6 contre 5 et, dans le temps supplémentaire, c'est Dmytro Timashov qui a définitivement fait tourner le match en faveur des Jurassiens.

La rencontre a été précédée par le retrait du numéro 93, celui de Jordane Hauert. Capitaine durant la décennie écoulée, le Jurassien aura disputé 22 saisons et 1040 matches (577 points) pour le HCA. Le no 10 de Steven Barras sera, lui aussi, retiré prochainement.

GE-Servette en panne

A quatre jours de sa demi-finale retour de Ligue des champions sur la glace de Lukko Rauma, Genève-Servette a réalisé une bonne prestation défensive. Insuffisante, celle-ci n'a pas empêché les protégés de Jan Cadieux de s'incliner pour la troisième fois de la saison contre Zoug (0-3), incapables de battre la meilleure doublure du championnat, Luca Hollenstein. Le champion de Suisse en titre a trouvé le poteau par Manninen alors que Zoug ne menait que 1-0 (43e).

Bienne: gardien dans un mauvais soir

Seule équipe romande à évoluer à l'extérieur, Bienne a fini par courber l'échiner contre Lugano (2-3 aux tab). Futur gardien des Tessinois dès la saison prochaine, Joren Van Pottelberghe peut plaider coupable sur les deux réussites luganaises de Mark Arcobello (1re et 17e). Dans la série de penalties marqués par six réussites, le dernier rempart biennois a en outre encaissé quatre buts sur les cinq tentatives locales.

Dans les autres parties, mauvaise affaire pour Kloten. Les Zurichois ont mordu la glace à domicile contre Langnau (2-5) pour qui Julian Schmutz (3 buts) a été décisif. Enfin, les ZSC Lions ont perdu pour la deuxième fois à domicile, cette saison, contre Davos (2-3 ap).

