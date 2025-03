Lausanne et Fribourg pour un beau voyage ?

Les play-off débutent ce jeudi avec les premiers matches des quarts de finale. Lausanne et Fribourg-Gottéron, les deux formations romandes en lice dans ces séries, n'ont pas les mêmes attentes.

Pour Lausanne, défait au bout d'une finale en sept matches par Zurich il y a un an et vainqueur de la saison régulière pour la première fois de son histoire, l'objectif ne peut être que le titre de champion. En récoltant 97 points en 52 matches, les Lions ont confirmé que leur épopée du printemps 2024 ne devait rien au hasard.

Ils ont certes levé le pied une fois leur premier rang assuré en terminant leur exercice par trois défaites, mais ils abordent le sprint final avec un effectif affûté après avoir dû composer avec une infirmerie parfois surchargée ces derniers mois.

'L'équipe n'a pas été en si bonne forme de toute la saison. C'est bien qu'on ait tout le monde à disposition, ça nous force à prendre des décisions difficiles pour la feuille de match', apprécie Geoff Ward, l'entraîneur du LHC.

Pasche vs Charlin?

Dès jeudi à Malley face à Langnau (8e), Lausanne aura également besoin d'un grand Kevin Pasche pour aller au bout de ses ambitions. Le gardien de 22 ans va vivre ses premiers play-off dans la peau d'un titulaire, lui qui avait suppléé Connor Hughes lors de l'acte I de la demi-finale l'an dernier (défaite 2-1 à Fribourg). 'J'avais sorti un match plutôt solide', se souvient le cerbère vaudois. 'Mais c'est une nouvelle saison, des nouveaux adversaires. Et je suis encore un rookie en play-off.'

Avec 9 blanchissages et un taux d'arrêt mesuré à 92,58%, Kevin Pasche fait partie des meilleurs portiers de National League. Seul Stéphane Charlin, élu MVP de la saison régulière, affiche de meilleures statistiques. Il n'est toutefois pas sûr que le dernier rempart des Tigers, blessé à un genou le 2 février, soit rétabli à temps pour disputer ce quart de finale.

Mais les Lausannois ne s'attardent guère sur qui leur fera face durant ces séries. 'C'est le titre ou la porte!', lance le défenseur américain Gavin Bayreuther, enthousiaste comme aucun autre Lion à l'idée d'en découdre. 'Je vois que les gars ont faim et qu'ils veulent aller jusqu'au bout. L'atmosphère est géniale au sein du club et les attentes sont élevées. C'est l'heure de séparer les hommes des garçons!'

Fribourg en mode 'chasseur'

A Fribourg, il est clair que la pression n'est pas la même qu'il y a un an, lorsque les Dragons abordaient les play-off à l'issue d'une saison régulière prometteuse bouclée au deuxième rang. L'automne morose des hommes de Pat Emond, incapables d'enchaîner les victoires malgré un effectif alléchant, avait presque ôté l'espoir d'une qualification en play-off au peuple fribourgeois.

Le remplacement d'Emond par Lars Leuenberger à la bande et une parenthèse enchantée à Davos, où ils ont soulevé la Coupe Spengler pour la première fois de leur histoire, ont redonné du souffle à des Dragons soudainement devenus inarrêtables.

'C'était vraiment les montagnes russes cette saison', confirme le Suédois Lucas Wallmark. 'Je ne crois pas avoir vécu cela dans ma carrière jusqu'à présent. Mais je préfère largement un mauvais départ à une fin de saison prématurée...'

Face à Berne (3e), en quart de finale (premier acte vendredi à 20h00), le maître à jouer de Fribourg-Gottéron (6e) veut profiter du statut d'outsider de son équipe pour créer à la surprise. 'On n'a pas grand-chose à perdre. On était encore à la treizième place du classement il n'y a pas si longtemps et maintenant on est dans la position du chasseur', rappelle-t-il.

Czarnik, l'arme fatale

Ce derby des Zähringen au meilleur des sept matches s'annonce vraiment aussi âpre qu'indécis. Fribourg a remporté les trois derniers duels, mais jamais dans le temps réglementaire.

Et les Ours peuvent compter sur un redoutable artificier en la personne d'Austin Czarnik. L'Américain de 32 ans a succédé à Marcus Sörensen au rang de meilleur compteur de la saison régulière (20 buts, 36 assists).

'A Berne on estime qu'on est légèrement favori, à Fribourg c'est peut-être l'inverse', déclare l'homme aux 202 matches de NHL. 'La série va être intense avec les fans et l'historique entre les deux clubs. Et c'est aussi pratique de ne pas avoir à faire trop de route à chaque match.'

Derby zurichois

Zurich, qui a terminé au deuxième rang de la saison régulière après un début d'année 2025 mitigé, reste naturellement candidat à sa propre succession. En lice jeudi, le 'Z' devra en premier lieu écarter Kloten (7e), de retour en play-off de National League pour la première fois depuis 2016 et une défaite en quart de finale face à Davos (4-0).

Les Aviateurs ont dû cravacher pour venir à bout d'Ambri en play-in après avoir été retardés par Langnau. Leur saison est déjà réussie, mais un exploit face au rival zurichois n'aurait pas de prix.

Enfin, Zoug (4e) et Davos (5e) s'affrontent dans une série bien incertaine dès vendredi. Les hommes de Dan Tangnes, qui quittera le club zougois à l'issue des play-off, ont un léger avantage d'expérience, eux qui ont rallié le dernier carré lors des cinq dernières éditions des play-off.

/ATS