Lausanne enchaîne à Davos

Lausanne surfe à nouveau sur la vague du succès. Deux jours après leur victoire 5-0 devant Ambri-Piotta, les Vaudois se sont imposés 3-1 à Davos dans le choc au sommet de la soirée de National League.

Une fois de plus parfaitement protégé par Kevin Pasche (25 arrêts), le LHC a su répondre à l’ouverture du score d’Adam Tambellini à la 37e. Joël Genazzi pouvait égaliser avant la fin du tiers intermédiaire et Benjamin Bougro inscrire le but décisif à la 44e. Ce succès permet aux Vaudois de consolider leur troisième place et d’espérer ravir très vite la deuxième occupée par leurs adversaires du soir.

Pas la soirée espérée pour Julien Sprunger

La soirée fut moins rose pour Julien Sprunger, lequel n’a pas fêté comme il le souhaitait la reconduction de son contrat. Le capitaine de Gottéron a connu la défaite quelques heures après l’officialisation de l’heureuse nouvelle. Sur leur glace, les Fribourgeois se sont inclinés 2-0 devant Kloten. L’équipe surprise du championnat a pris l’avantage à la 44e grâce à Nico Ojamäki avant que Dario Meyer ne scelle le score dans la cage vide à 19’’ de la sirène. Auteur de 37 arrêts, Sandro Zurkirchen a remplacé avantageusement le titulaire Ludovic Waeber dans les buts zurichois.

Comme Fribourg, Genève-Servette et Bienne devront vraiment élever le curseur pour se hisser dans le top-6. Aux Vernets, les Grenat ont été battus 3-2 par les Zurich Lions dans une affiche qui sera le mois prochain celle de la demi-finale de la Ligue des champions. Surclassés pendant la première demi-heure, ils sont revenus à 2-2 grâce deux réussites d’Alessio Bertaggia et d’Oula Palve inscrites en l’espace de 26’’. Mais la pénalité de cinq minutes de Theodor Lennström pour un mauvais geste sur Denis Malgin devait leur être fatale. Maître dans l’exercice du jeu de puissance, le champion de Suisse devait reprendre la main grâce au 13e but de Derek Grant pour occuper à nouveau la place de leader.

Bienne tombe de haut

A Porrentruy où Ajoie est de plus en plus redoutable à domicile, Bienne est tombé de haut. Les Seelandais ont, en effet, mené 2-0 jusqu’à la mi-match pour perdre finalement ce derby 5-2. Battus désormais à huit reprises lors de leurs dix derniers matches, les Seelandais n’auront pas franchement le droit à l’erreur samedi contre Davos et lundi face à Berne. Deux matches à domicile à gagner impérativement.

Enfin, le héros de la soirée est neuchâtelois. Roman Loeffel a, en effet, donné la victoire 5-4 à Berne dans le derby contre Langnau avec son but à 5'' de la sirène finale. Trois points qui consolident encore la position du club de la capitale dans le top-6.

