La série de Lukas Frick interrompue

Après avoir participé à 418 matches consécutifs du Lausanne HC, Lukas Frick a vu sa série prendre fin mercredi. Le défenseur était blessé et absent lors de la victoire des Lions à Genève (3-2).

Frick n'avait pas manqué un seul match de championnat avec les Vaudois depuis septembre 2017. Le hockeyeur de 30 ans rejoindra Davos la saison prochaine.

La série record de matches consécutifs en Suisse est détenue par Ivo Rüthemann, qui avait disputé 523 matches pour Davos et Berne entre décembre 1995 et octobre 2005. Le record mondial est propriété de l'Américain Phil Kessel. Ce dernier a joué 1064 parties de suite en NHL entre 2009 et 2023, avec trois coupes Stanley à la clé.

