La force de cette équipe de Suisse? C'est le collectif!

L'équipe de Suisse est bien arrivée à Stockholm. Vendredi soir, les joueurs ont pu prendre possession de leurs nouveaux 'bureaux' avant la demi-finale du Mondial contre le Danemark samedi (18h20).

Après la victoire jeudi après-midi face à l'Autriche en quarts de finale, c'était entraînement optionnel pour les hommes de Patrick Fischer. Certains sont allés se dégourdir les jambes en tenue sur la glace, tandis que d'autres - la grande majorité - se sont plutôt offert une sorte de décrassage ou de réveil musculaire.

En parlant de muscles, Nico Hischier est passé en tenue de sport, sans boiter. Malheureusement pour la Suisse - et même si sa rééducation semble bien se passer, le Haut-Valaisan ne pourra pas miraculeusement se retrouver sur la glace face au Danemark puisqu'il a été remplacé numériquement par Nino Niederreiter.

'On jouait aux cartes'

Place donc au Danemark, cet adversaire surprise qui est parvenu à battre le grand Canada de Sidney Crosby et Nathan MacKinnon et à s'inviter dans le dernier carré. Est-ce que l'équipe a suivi cet exploit? 'On jouait aux cartes en même temps et tout à coup on a entendu les commentateurs crier. On est alors tous allé regarder', raconte Christoph Bertschy.

'Tout le monde pensait que le Canada allait s'en sortir, mais les Danois se sont présentés de la meilleure des manières. Pour nous, ce ne sera pas facile de les battre samedi', assure-t-il. Le fait d'affronter un adversaire déjà rencontré lors de la phase de poules permet-il d'avoir quelques certitudes? 'Non, c'est un nouveau match, juge Christoph Bertschy. On s'est développé, eux aussi. On sait que le Danemark sera prêt et nous aussi.'

Malgré tout, la présence dans l'équipe de plusieurs garçons ayant déjà vécu le stress d'une demi-finale mondiale ne doit pas faire de mal. 'Alors c'est clair que d'avoir déjà joué ce genre de matches, c'est de la bonne expérience. Mais chaque match est différent, estime l'attaquant de Fribourg. Ceux qui l'ont déjà vécu sauront en tous les cas à quoi s'attendre.'

Quand on lui demande quelle est la force de cette sélection 2025, le Singinois n'hésite pas un instant: 'C'est nous, c'est cela notre force, on est ensemble les uns pour les autres.' Cet état d'esprit a jusqu'ici plutôt réussi à la Suisse, puisqu'elle reste sur sept succès consécutifs. A elle d'aller chercher le huitième dès 18h20 samedi.

/ATS