La défaite aux rendez-vous pour les Suisses

Le dernier jour de l’année 2024 n’a pas souri aux Suisses sur les rinks de la NHL. Les six en lice ont tous connu l’infortune de la défaite.

A Anaheim, New Jersey s’est incliné 3-2 devant les Ducks malgré un 2e but pour Jonas Siegenthaler et un 14e pour Timo Meier. Les Devils du capitaine Nico Hischier ont été crucifiés par une réussite de Ryan Strome à 3’24’’ de la sirène.

Muet depuis trois matches, Nino Niederreiter a comptabilisé son 20e point de la saison avec un assist lors de la défaite 5-2 de Winnipeg à Denver face à Colorado. Même s’ils n’ont pas pu enchaîner une cinquième victoire de rang, El Nino et les Jets ont basculé dans la nouvelle année à la première place de la Ligue avec leurs 55 points en 39 matches.

Si Pius Suter a patiné en ce 31 décembre avec Vancouver qui s’est incliné 3-1 à Calgary, Philipp Kurashev et Lian Bichsel peuvent avoir le masque. L’attaquant bernois a été relégué dans les tribunes de Wrigley Field, l’antre des Chicago Cubs, pour le Winter Classic suivi par 40'933 spectateurs qui a vu une défaite de plus des Blackhawks, battu 6-2 par St. Louis. Quant au défenseur soleurois, il a été renvoyé par Dallas en AHL après une pige pourtant convaincante de 8 rencontres. Les Stars se sont imposés 4-2 sur leur glace devant Buffalo.

/ATS