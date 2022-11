La belle série se poursuit pour les Devils

New Jersey a cueilli mardi son 10e succès consécutif en NHL.

Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler sont allés s'imposer 5-1 à Montréal, où le centre valaisan n'est néanmoins pas parvenu à incrire un point au cours d'un 8e match d'affilée.

Les Devils, qui ont pu compter sur Jack Hughes (2 buts, 1 assist), Dougie Hamilton (1 but, 1 assist) et Jesper Bratt (1 but, 1 assist) pour faire la différence, n'avaient pas gagné 10 parties de rang depuis le printemps 2006 (11 à la suite). Le record de la franchise est de 13 succès consécutifs, en mars 2001.

'Nous savions qu'ils voulaient profiter de nos erreurs pour passer à l'attaque', a déclaré Jonas Siegenthaler. 'Nous avons juste essayé de limiter nos erreurs et les espaces, de ne rien leur donner, de ne même pas leur accorder un tir, et je pense que nous avons été plutôt bons', a poursuivi le défenseur zurichois, qui a bloqué 2 tirs.

Le Bernois Akira Schmid, qui avait été titularisé devant le filet des Devils trois jours plus tôt face aux Coyotes, n'a cette fois-ci pas été aligné. Vitek Vanecek a repris sa place avec brio, retenant 25 des 26 tirs adressés par Montréal dans une partie où les Devils ont cadré pour leur part 38 tirs.

Un 8e but pour Meier

La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter et Roman Josi, respectivement auteurs d'un but et d'un assist lors d'un match gagné 2-1 par les Nashville Predators face à Minnesota, et pour Timo Meier, auteur du but de la victoire - le 3-2 - à 2'48'' de la fin d'une rencontre gagnée 5-2 par les San Jose Sharks à Las Vegas.

Denis Malgin a également connu les joies de la victoire avec Toronto, qui s'est imposé 5-2 à Pittsburgh, mais le Soleurois est resté 'muet'. Tout comme Pius Suter, seul Suisse à avoir connu la défaite mardi sur les patinoires nord-américaines avec Detroit (3-2 ap à Anaheim).

/ATS