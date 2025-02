La belle semaine de Kevin Fiala

Un deuxième doublé en deux jours : Kevin Fiala traverse une bien belle semaine.

Après les deux buts inscrits lundi à Raleigh lors de la victoire 4-2 contre Carolina, le St. Gallois s’est à nouveau montré décisif lors du succès 6-3 de Los Angeles à domicile face à Montréal. Il a inscrit le 4-2 et le 5-3 pour ses 19e et 20e réalisations de la saison et pour obtenir la première étoile de la soirée. Il atteint, ainsi, pour la sixième année consécutive le seuil des 20 buts.

A la faveur de ce succès, les Kings possèdent une marge de 3 points sur la barre. Kevin Fiala et ses coéquipiers vont enchaîner cinq autres rencontres sur leur glace avec la ferme ambition d’assurer leur place pour les séries finales.

/ATS