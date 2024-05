La Tchéquie secoue la Suède et file en finale

La Tchéquie est en finale de son Championnat du monde à Prague. Les joueurs de Radim Rulik ont secoué la Suède 7-3 samedi après-midi dans la première demi-finale.

Ainsi donc Cervenka et ses coéquipiers ont fait chavirer le Tre Kronor dans un match riche en buts. Les Tchèques ont cimenté leur succès à la mi-match avec trois buts entre la 27e et la 30e pour faire passer le score de 2-2 à 5-2. Kase et Necas ont marqué deux buts en l'espace de 16 secondes, et l'ex-attaquant d'Ambri Dominik Kubalik a chassé le portier Gustavsson en inscrivant le 5-2.

Tout avait pourtant mal commencé pour les Tchèques, avec un premier but suédois tombé dès le 4e minute. Mais les locaux ont su revenir à la 8e par Kubalik. L'autogoal de la 9e aurait pu les déstabiliser, mais l'égalisation (2-2) de Kampf est intervenue 89 secondes plus tard.

Les Tchèques, qui ont validé leur victoire grâce à un doublé de Lukas Sedlak (46e et 54e) dans une ambiance de folie, joueront ainsi face à la Suisse ou au Canada leur première finale depuis 2010 et leur dernier titre mondial. Ils sont en quête de leur septième sacre depuis 1992 et la séparation avec la Slovaquie.

