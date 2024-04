La Suisse toujours incapable de gagner

Et de onze. L'équipe de Suisse a enchaîné une onzième défaite consécutive en s'inclinant une deuxième fois en 24 heures contre la Slovaquie à Hummené, cette fois 5-3.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ce ne sont que des matches de préparation. Alors oui, il ne sert à rien de pousser des cris d'orfraie en voyant les deux dernières performances de l'équipe nationale en préparation du Championnat du monde à Prague.

Si les revers face à des nations du gotha mondial comme la Finlande, la Suède ou la Tchéquie peuvent être comprises, celles face à un adversaire plus modeste comme la Slovaquie (3-0 jeudi) ont de quoi bousculer les plus fervents supporters.

La Suisse a bien réagi à la suite de l'ouverture du score de Martin Fasko-Rudas après 51 secondes. Deux tirs de défenseurs ont fait mouche. Le premier par Samuel Kreis à la 3e et le second en power-play par Simon Le Coultre à la 14e.

Seulement les hommes de Patrick Fischer ont une fois encore commencé la période médiane de la pire des façons. Ils ont ainsi encaissé deux buts en l'espace de 17 secondes entre la 21e et la 22e! Lantosi et Fasko-Rudas, à nouveau, ont pu tromper le portier de Langnau, Stéphane Charlin.

La situation s'est compliquée lorsque Lantosi a donné deux longueurs d'avance aux siens à la 44e. Et le 3e but signé Tyler Moy à la 58e ne fait que renforcer le sentiment d'une prise de conscience trop tardive, puisque les Slovaques ont pu inscrire le 5-3 dans la cage vide.

Les Suisses vont rentrer au bercail et préparer deux matches à domicile contre la France les 19 et 20 avril à Bâle. Il conviendra de ne pas manquer ces deux rendez-vous. A voir également si le sélectionneur va procéder à des coupes pour intégrer des joueurs de Zoug et Fribourg, récemment éliminés en demi-finales des play-off, ou s'il va donner quelques jours de repos avant d'envoyer son ordre de marche.

