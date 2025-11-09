La Suisse termine sur une défaite

La Suisse a terminé dimanche à Tampere l'étape finlandaise del'Euro Hockey Tour sur une défaite. Les Suisses se sont inclinés 4-0 face à la Tchéquie.

Entre le visage présenté face à la Finlande jeudi et celui d'hier face à la Suède, la sélection à croix blanche a malheureusement choisi la deuxième option. Dès les premières minutes, les Tchèques ont attaqué le filet de Berra. Après 78 secondes, ils ont vu l'ouverture du score leur être refusée pour une faute sur Berra de Kondelik.

Pas de quoi freiner les intentions tchèques puisque les joueurs de Radim Rulik ont inscrit deux buts à la 4e et à la 6e. A deux reprises c'est Filip Chlapik qui a levé les bras. L'ancien attaquant d'Ambri confirme qu'il est un excellent buteur. A noter que le joueur du Sparta Prague va manquer un match de championnat dimanche soir, alors que le Sparta affronte Liberec.

Les joueurs de Patrick Fischer ont fait preuve de trop d'indiscipline. A la 20e, Baechler s'est rendu coupable d'une faute sur Zohorna et a pu rentrer au vestiaire. Une bête pénalité de Gross a ensuite placé la Suisse en double infériorité numérique. Le Davosien Stransky a trouvé la faille à la 24e, tandis que Schmid avait cassé sa canne en défendant. Le 4-0 est tombé à la 28e et les espoirs suisses, déjà maigres, se sont envolés.

Privés de Thürkauf (blessé) et Biasca (malade), mais aussi de la paire Frick-Fora en défense, la troupe de Fischer n'a jamais semblé en mesure de changer le cours des événements. Elle clôt ainsi son tournoi sur une mauvaise note où seuls Bertschy, Heldner et Berni ont donné l'impression de vouloir faire quelque chose. Il s'agira de se reprendre en décembre pour l'étape helvétique de cet EHT pour ce qui sera le dernier rendez-vous avant les JO de MIlan-Cortina.

