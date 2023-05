La Suisse s'incline dans une partie sans enjeu

L'équipe de Suisse a terminé la phase de groupe du Championnat du monde à Riga sur une défaite sans conséquence. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 4-3 ap par la Lettonie.

A l'occasion de ce dernier match de poule sans véritable enjeu pour une Suisse assurée de la première place de son groupe, Patrick Fischer avait laissé au repos plusieurs de ses pièces maîtresses. Ainsi Nico Hischier, Nino Niederreiter, Denis Malgin et Dean Kukan ont eu quartier libre. Le sélectionneur n'a inscrit que onze attaquants. Damien Riat et Sven Senteler ont ainsi eu Herzog en compagnon de ligne en début de match.

Alors que retenir de cette septième partie? Le premier goal de Kevin Fiala dans ce tournoi, le mauvais but de Joren van Pottelberghe sur le 2-1 letton pour son premier match en Championnat du monde et la quatrième réussite d'Ambühl, qui rejoint Niederreiter en tête du classement interne de la sélection. Excellent depuis le début de ce Mondial, Marco Miranda a en outre fait valoir son gabarit devant la cage adverse.

Patrick Fischer s'est aussi attelé à ne pas donner des temps de jeu démesurés. Il a logiquement ménagé sa triplette composée d'Ambühl, Corvi et Fiala. Sinon il ne fallait pas se blesser et jouer quand même le jeu dans une patinoire très bruyante.

A noter que grâce à ces deux points, les Lettons se qualifient également pour les quarts de finale au détriment de la Slovaquie. Les Baltes seront opposés jeudi soir aux Suédois.

Attention à l'Allemagne

La Suisse va maintenant pouvoir préparer son quart de finale de jeudi face à l'Allemagne (15h20). Et même si les Helvètes sont logiquement favoris, ils ont souvent trébuché face à leur imposant voisin. On se souvient notamment de trois défaites mortifiantes: en quarts de finale au Mondial 2010 à Mannheim (1-0), en huitièmes de finale aux JO 2018 (2-1 ap) et en quarts de finale au Mondial 2021 à Riga (3-2 tab).

Entraînée par Harold Kreis, qui a passé quatre saisons à Zoug (2014-18) et qui a remporté deux titres avec Lugano (2006) et Zurich (2008), cette Allemagne a commencé par trois revers - à chaque fois d'un but - contre les 'gros', avant de terminer sur quatre victoires. Attention donc de ne pas arriver avec une confiance démesurée.

