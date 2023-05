La Suisse s'assure la première place, Ambühl éternel

L'équipe de Suisse est assurée de terminer première de son groupe au Championnat du monde à Riga. Les hommes de Patrick Fischer ont battu la Tchéquie 4-2 avec un doublé d'Ambühl.

Les Grisons ont donné deux personnages emblématiques à la Suisse: Heidi et Bühli. Bühli, c'est Andres Ambühl pour les intimes. Le public de la Riga Arena n'a pas manqué de saluer par deux fois ce fils d'un paysan des hauts de Davos qui semble avoir plongé dans la fontaine de jouvence.

A bientôt 40 ans (en septembre), Ambühl enquille toujours les points sous le maillot à croix blanche. Son doublé (24e et 29e) lors de la période médiane, et alors que le score était de 1-1, a non seulement permis à la Suisse de se détacher, mais à 'Bühli' de battre le record de points en sélection. A égalité avec Jörg Eberle avant cette rencontre face aux Tchèques, Ambühl compte désormais 144 points.

D'ailleurs pour ce sixième match de poule, Patrick Fischer avait décidé de procéder à une rocade au sein de ses deux premières triplettes. Ainsi Hischier s'est retrouvé à piloter une ligne avec Niederreiter et...Corvi, alors que Malgin a eu comme ailiers Fiala et Ambühl. Le sélectionneur a aussi mis au repos les deux Fribourgeois Glauser et Bertschy.

Inspiration géniale

Avant les deux réussites d'Ambühl, la Suisse avait pu égaliser sur sa première opportunité à 5 contre 4. Loeffel a catapulté le puck de la bleue jusque dans les buts de Langhamer (13e). Le Neuchâtelois a ainsi pu gommer une erreur de Simion qui avait offert l'ouverture du score à Cervenka sur un plateau (7e).

Si le but de Kubalik à la 53e a donné quelques sueurs froides à Fischer, le 4-2 de Richard à la suite d'une géniale inspiration de Moser a redonné de l'air aux Suisses qui ont pu clore avec le sourire leur rencontre.

Ce sixième succès de rang assure à la Suisse la première place du groupe, comme l'an dernier à Helsinki. La troupe de Patrick Fischer s'offre en prime quelques jours supplémentaires à Riga, puisqu'elle disputera son quart de finale jeudi en Lettonie. Elle ne connaît pas encore son adversaire. Aujourd'hui, ce serait l'Allemagne pour un remake du quart de finale en 2021 à...Riga. La Suisse s'était inclinée 3-2 tab pour l'une des plus mortifiantes éliminations sous l'ère Fischer.

La Suisse a encore un match à jouer dans sa poule mardi soir (19h20) face à la Lettonie. Mais il n'y aura pas franchement d'enjeu.

/ATS