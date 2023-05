La Suisse renoue enfin avec le succès

A Brno (CZE), la Suisse s’est imposée 2-1 samedi face à la Finlande, championne olympique et du monde en titre. Les buts suisses ont été inscrits par Miranda (5e) et Thürkauf (25e).

Après avoir subi la loi de la Suède (3-0) jeudi à Göteborg, la sélection dirigée par Patrick Fischer a relevé la tête à l’occasion de sa deuxième rencontre préparatoire aux Czech Hockey Games, comptant pour l’Euro Hockey Tour. Elle a ainsi mis un terme à une série de sept défaites dans cette compétition continentale. Ce succès tombe à point nommé pour la Suisse, qui peaufine sa mise en place en amont du championnat du monde, qui se déroulera du 12 au 28 mai en Lettonie et en Finlande.

Plus incisive et mieux organisée, l'équipe helvétique a été en mesure de tenir en respect son prestigieux adversaire, s'appuyant sur une solide organisation défensive et un Leonardo Genoni serein devant sa cage. Malgré l'égalisation finlandaise tombée juste avant la fin du 1er tiers (18e), après l'ouverture du score par Marco Miranda (5e), la sélection de Fischer a su remettre l'ouvrage sur le métier pour gérer efficacement sa rencontre. Calvin Thürkauf a marqué le but décisif en supériorité numérique à la 25e minute.

Dimanche, la Suisse affrontera les Tchèques à 16h, toujours à Brno, en espérant boucler avec un élan positif cet ultime tournoi préparatoire au Mondial.

