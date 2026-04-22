La Suisse poursuit sa préparation à Bienne contre la Hongrie

Les Suisses affrontent la Hongrie jeudi et vendredi (19h45) à Bienne en match de préparation ...
La Suisse poursuit sa préparation à Bienne contre la Hongrie

La Suisse poursuit sa préparation à Bienne contre la Hongrie

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les Suisses affrontent la Hongrie jeudi et vendredi (19h45) à Bienne en match de préparation pour le Championnat du monde. Ils veulent retrouver calme et confiance après l'affaire Patrick Fischer.

Après deux matches en Slovaquie (défaite 3-1 et victoire 5-3), les Helvètes ont pris leurs quartiers à Bienne cette semaine. Mercredi, ils ont enfin pu s'exprimer sur le licenciement du sélectionneur et l'affaire qui ébranle le hockey suisse depuis dix jours.

Ces deux tests contre la Hongrie, qu'ils retrouveront le 23 mai lors de la phase de groupes du Mondial de Zurich et Fribourg, doivent permettre aux Suisses de confirmer après le succès acquis vendredi en Slovaquie.

Il s'agira pour certains de se montrer sous leur meilleur jour pour conserveur leur place avant l'arrivée des joueurs de NHL et des finalistes de National League.

Pour cette deuxième semaine de préparation, le nouveau sélectionneur Jan Cadieux a convoqué quatre joueurs de Genève-Servette: le gardien Stéphane Charlin et les défenseurs Tim Berni, Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre. S'y sont ajouté les attaquants des Zurich Lions Sven Andrighetto et Nicolas Bächler.

/ATS
 

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