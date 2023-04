La Suisse n'a pas failli devant le Japon

La Suisse sera bien présente au rendez-vous des demi-finales du Championnat du monde de Brampton, au Canada. La formation de Colin Muller s'est qualifiée à la faveur de son succès 5-1 devant le Japon.

Les Suissesses ont forcé la décision en l'espace de six minutes au début du deuxième tiers temps. Elles ont inscrit trois buts pour mener 4-1 et pour fermer définitivement la porte à l'adversaire. Avec son but et ses quatre passes décisives, la capitaine Lara Stalder a laissé parler toute sa classe dans ce quart de finale.

La Suisse affrontera samedi le Canada, tenant du titre, en demi-finale. L'autre affiche opposera les Etats-Unis à la République tchèque.

/ATS