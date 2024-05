La Suisse joue la première place du groupe

Pour son sixième match du Championnat du monde à Prague, la Suisse affronte le Canada dimanche soir (20h20). Avec un but: terminer première de son groupe.

Après avoir accumulé 14 points grâce à cinq succès en autant de parties et s'être d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale, la Suisse a l'occasion de s'offrir la première (ou la deuxième) place de son groupe et de s'assurer de rester à Prague pour les matches à élimination directe. Mais pour cela, il faut battre le Canada en soixante minutes. Pour terminer à la première place, il faudrait ensuite faire encore un point contre les Finlandais mardi soir.

Avec le prodige Connor Bedard, les Canadiens ont réussi le même parcours que la Suisse avec cinq succès et 14 points, égarant une unité lors d'un match fou face à l'Autriche où ils menaient 6-1 après deux tiers pour finalement voir les joueurs de Roger Bader revenir à 6-6. John Tavares avait offert le deuxième point aux Canadiens après 15 secondes de prolongation.

La Suisse n'a pas que de mauvais souvenirs face à la nation à la feuille d'érable, puisqu'elle a enlevé les quatre derniers duels en phase de poule (2017, 2018, 2022 et 2023). L'unique défaite (3-2 ap) durant cette période remonte au quart de finale à Kosice en 2019. Les Helvètes seront bien évidemment très motivés dans une patinoire où de nombreux Suisses devraient prendre place. Détail amusant, cela fait depuis le but de Stransky dans le deuxième tiers face à la Tchéquie que la Suisse n'a plus encaissé de but. Elle a battu la Grande-Bretagne 3-0 puis le Danemark 8-0.

/ATS