La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

L'équipe de Suisse a échoué en quarts de finale du championnat du monde M20 dans le Minnesota. Les joueurs du coach Jan Cadieux se sont inclinés 6-2 devant la République tchèque vendredi.

L'exploit était pourtant encore à portée de main des Helvètes à la mi-match. La Suisse menait en effet 2-1 à la 27e dans la Grand Casino Arena de St-Paul grâce à des buts signés Leon Muggli (1-0, 4e) et Jamiro Reber (2-1, 27e). Mais elle a craqué juste après en encaissant trois buts consécutifs entre la 31e et la 36e.

Les espoirs helvétiques, qui ont concédé deux buts supplémentaires au troisième tiers, ont ainsi atteint leur objectif minimal avec cette accession aux quarts de finale. Mais la Suisse, qui ne s'est plus hissée dans le dernier carré de cette épreuve depuis 2019, espérait mieux.

Les Tchèques défieront les favoris canadiens en demi-finale dimanche. L'autre affiche mettra aux prises la Suède et la Finlande, les jeunes Finlandais ayant créé la surprise en battant les Etats-Unis, doubles tenants du titre, en prolongation en quart de finale.

/ATS