La Suisse dynamite la Hongrie 10-0

La Suisse a écrasé la Hongrie dimanche lors du Mondial à Herning. Les hommes de Patrick Fischer l'ont emporté 10-0 dans un match sans histoire.

Déjà qualifiée pour les quarts de finale, la Suisse n'a pas évolué avec tout son effectif. Fischer a ainsi octroyé un jour de congé à son duo d'attaquants zurichois Malgin-Andrighetto et au défenseur Jonas Siegenthaler. Mais cela n'a absolument pas perturbé la marche en avant d'une sélection qui a enchaîné un cinquième succès de rang dans cette compétition.

La Suisse a rapidement pris les devants. A la 6e, c'est Andres Ambühl qui - pour son 20e et dernier Championnat du monde - a pris soin d'ouvrir le score, signant au passage son 29e but dans un Mondial. Il a ajouté le 30e sur le 7-0 et a même conclu un triplé avec le 9-0 pour le 31e.

Mais après le 2-0 signé Timo Meier qui a perforé la défense hongroise avec une trop grande facilité (8e), il a fallu attendre de passer la mi-match pour avoir droit à un tant soit peu de 'spectacle'. En un peu plus de trois minutes, les Helvètes ont frappé à trois reprises par Egli (32e), Meier (34e) et Moser (36e). Le dernier tiers a ressemblé à un bon entraînement pour garder les jambes en mouvement avec cinq nouveaux buts.

11e blanchissage pour Genoni

Titularisé devant le filet helvétique, Leonardo Genoni a passé une soirée des plus tranquilles. Une bourde de Fora à la 4e aurait pu déboucher sur quelque chose de déplaisant, mais les Hongrois n'ont pas su en profiter. Après quarante minutes de jeu, les Magyars avaient adressé quatre tirs en direction du but suisse, dont un seul au cours du tiers médian.

Les Hongrois ont terminé avec six lancers, Genoni signant ainsi aisément un 11e blanchissage dans un Championnat du monde. A se demander si la surfaceuse avait véritablement besoin de refaire la glace dans la moitié suisse. Et rappelons que la Hongrie a battu le Kazakhstan 4-2..

A nouveau première de son groupe avec 16 points, la Suisse a encore un match dans cette phase de poule. Elle affronte le Kazakhstan mardi à 12h20 dans une rencontre qui ne va certainement pas transporter les foules. En six rencontres face aux Kazakhes, la sélection nationale s'est imposée cinq fois. L'unique revers date de 2016 à Moscou avec une défaite aux tirs au but (3-2).

/ATS